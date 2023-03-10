حصاد الوزارات.. تطوير مناهج إعدادي يتضمن إضافة لغة أجنبية ثانية بالمدارس الحكومية

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
التعليم: تطوير مناهج الإعدادية يتضمن إضافة لغة أجنبية ثانية بالمدارس الحكومية
الصحة: تطعيم 5 ملايين و208 آلاف مواطن ضد فيروس كورونا ضمن حملة طرق الأبواب
جامعة حلوان تحصد المركز 3 في دعم مشروعات التخرج المقدم من أكاديمية البحث العلمي
وزيرة الهجرة تسلم أحد أطفال "الأسمرات" قدما صناعيا تبرع بها رجل أعمال مصرى يونانى
وزارة الصحة تطلق المؤتمر الأول لقسم المخ والأعصاب بمعهد ناصر للبحوث والعلاج
التعليم العالى: التخصصات البينية باستراتيجية الوزارة تسهم فى خلق وظائف المستقبل
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