التموين: صرف 50 % من مقررات مارس حتى الآن

تستمر شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية في صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، وأنه تم صرف ما يقرب من 50 % من مقررات شهر مارس الجاري، حتى الآن، بجانب الاستمرار في صرف الدفعة السابعة من المنحة الاستثنائية للأسر الأولى بالرعاية على بطاقات التموين مع طرح السلع فى منافذ المجمعات الاستهلاكية أولا بأول للمواطنين.

وتطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بكميات كبيرة بمعارض "أهلا رمضان" بأسعار مخفضة، كذلك توفير منتجات الخضراوات والفاكهة بالمنافذ وفروع المعرض المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، كما أطلقت الوزارة العديد من السيارات المتنقلة المحملة بالسلع الغذائية ومنتجات اللحوم لطرحها للمواطنين فى الميادين العامة والقرى والنجوع بالمحافظات المختلفة، فى إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين وتوفير السلع بأسعار مخفضة مقارنة في الأسواق الأخرى .