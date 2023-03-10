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التعليم: تطوير مناهج الإعدادية يتضمن إضافة لغة أجنبية ثانية بالمدارس الحكومية

الجمعة، 10 مارس 2023 03:33 م
التعليم: تطوير مناهج الإعدادية يتضمن إضافة لغة أجنبية ثانية بالمدارس الحكومية وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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صرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تضع حاليا الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية، فى إطار خطة استكمال تطوير المنظومة التعليمية.

 

وأوضح شادي زلطة أن خطة تطوير مناهج المرحلة الإعدادية ستتضمن إضافة اللغة الأجنبية الثانية للمواد الدراسية في المدارس الحكومية، على أن يتم الاختيار بين عدة لغات من بينها اللغة الفرنسية واللغة الألمانية.

 

وكان الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم، أكد  أنه يتم حاليًا وضع الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية، موضحًا أنه سيتم عقد حوار مجتمعى حول هذه المناهج، كما أشار إلى أنه سيتم الأخذ فى الاعتبار اقتراح تطوير مادة الرياضيات عند تطوير مناهج المرحلة الثانوية، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الإعدادية.


التربية والتعليم

مناهج المرحلة الإعدادية

اخبار مصر

اللغة الثانية

الإطار العام للمرحلة الإعدادية

اليوم السابع بلس



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