اليوم السابع
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وزارة الصحة تطلق المؤتمر الأول لقسم المخ والأعصاب بمعهد ناصر للبحوث والعلاج

الجمعة، 10 مارس 2023 01:24 م
وزارة الصحة تطلق المؤتمر الأول لقسم المخ والأعصاب بمعهد ناصر للبحوث والعلاج الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان
كتب: وليد عبد السلام

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أطلقت وزارة الصحة والسكان، المؤتمر العلمي الأول لقسم المخ والأعصاب بمعهد ناصر للبحوث والعلاج، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وذلك في إطار حرص الوزارة تنمية مهارات وخبرات الفرق الطبية من خلال المؤتمرات العلمية والتدريبات المستمرة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المؤتمر يناقش أحدث الأبحاث العلمية فى تخصص المخ والأعصاب، من خلال عدد من الجلسات العلمية في تخصصات (السكتة الدماغية، الصرع، التصلب المتعدد، التدخلات العصبية، الأمراض العصبية العضلية، مرض الاضطراب الحركي)، وذلك بمشاركة كافة أقسام المخ والأعصاب بالجامعات المصرية، بما يضمن تطوير الخدمات المقدمة للمرضى وتوفير أفضل رعاية صحية لهم.

وأضاف عبدالغفار أن فعاليات المؤتمر بدأت بعقد ورش علمية داخل معهد ناصر، في عدد من التخصصات الدقيقة، وتضمنت (مرض التصلب المتناثر، السكتة الدماغية، ضمور العضلات الشوكي، التيبس العضلي وأحدث أساليب علاجه، فسيولوجيا الاعصاب، الصرع)، مؤكداً استمرار تلك الورش بصفة دورية، بما يساهم في رفع مهارات الفرق الطبية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود سعيد، مدير معهد ناصر للبحوث والعلاج، أنه تم تدريب أكثر من 100 طبيب من مختلف المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان، خلال الورش العلمية التي تم عقدها ضمن فعاليات المؤتمر.

وأشار سعيد إلى أن قسم المخ والأعصاب بالمعهد يضم نخبة من كبار الأساتذة والاستشاريين من مختلف الجامعات المصرية والحاصلين على أعلى الدرجات العلمية وزمالات الأعصاب، مؤكدا أن معهد ناصر من المنشآت الطبية المتميزة في تقديم الخدمات الطبية والأبحاث في مختلف التخصصات، حيث أن المعهد يستقبل أكثر من 2 مليون مريض سنوياً في مختلف التخصصات الطبية.

 

وأوضح سعيد أن المعهد يضم أول وحدة لعلاج التصلب المتناثر بوزارة الصحة، تم افتتاحها يناير 2019 والتي تعالج 1350 مريض سنويا، فضلًا عن افتتاح مركز ضمور العضلات وفقًا للتوجيهات الرئاسية فى يوليو 2021، لافتاً إلى تقديم خدمات العلاج بالقسطرة الشريانية والتدخل السريع لعلاج الجلطات وحقن الاكتيلاز وكذلك فصل البلازما على مدار 24 ساعة طوال ايام الاسبوع، مما ساهم فى علاج الاف المرضى وتخفيف آلامهم. 


الصحه

المخ والاعصاب

معهد ناصر

معهد ناصر للبحوث



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