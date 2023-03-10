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الصحة: تطعيم 5 ملايين و208 آلاف مواطن ضد فيروس كورونا ضمن حملة طرق الأبواب

الجمعة، 10 مارس 2023 02:34 م
الصحة: تطعيم 5 ملايين و208 آلاف مواطن ضد فيروس كورونا ضمن حملة طرق الأبواب فيروس كورونا
كتب: وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، تطعيم 5 ملايين و208 آلاف، و507 مواطنين، من خلال حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد فيروس كورونا، منذ انطلاقها فى 29 يناير الماضى وحتى 8 مارس الجاري، وذلك ضمن جهود الوزارة لرفع المناعة المجتمعية، والحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية فى مواجهة الوباء.

 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في خطة التطعيمات، ولمساعدة كل مواطن في الحصول على اللقاح المضاد للفيروس، بالجرعات (الأولى والثانية والتنشيطية).

 

وأشار «عبدالغفار» إلى أن المرحلة الأولى من الحملة شملت محافظات (المنوفية، المنيا، أسيوط، قنا، القليوبية)، بينما شملت المرحلة الثانية والتي انطلقت في 5 مارس الجاري، محافظات (الشرقية، الدقهلية، كفر الشيخ، دمياط، أسوان)، موضحًا أنه وفقًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، فإن فرق الحملة تؤدي مهامها من «بيت لبيت» بجميع القرى والمراكز، للوصول إلى المواطنين في منازلهم، وذلك من خلال فريق مُجهز ومُدرب على أعلى مستوى من الكفاءة، لتطعيم المواطنين والتسجيل في المنظومة الإلكترونية للتطعيم ضد فيروس كورونا.

 

ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون الطب الوقائي، أن محافظة أسيوط سجلت في المرحلة الأولى أعلى معدل في تطعيم المواطنين، حيث بلغ عدد المطعمين مليون و201 ألف و44 مواطنا، وفي محافظات المرحلة الثانية، كانت «الدقهلية» صاحبة المعدل الأعلى بتطعيم 126 ألف و595 مواطنا، مؤكدًا أن الحملة تجوب جميع القرى والنجوع والمراكز، لتحقيق أهدافها بالوصول إلى كافة المواطنين وتيسير تقديم التطعيمات لهم.

 

وأكد قنديل حرص الوزارة، على تقديم كافة سبل الدعم، وتوفير جميع أنواع التطعيمات، وكافة المستلزمات، في ظل خطة عمل تساهم في تحقيق أهداف الحملة ووصول الخدمة لجميع المستهدفين، ورفع المناعة المجتمعية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، لافتًا إلى حرص الوزارة على توفير كافة التسهيلات اللازمة للفرق الطبية، والمتابعة اليومية لانتظام سير الحملة بجميع المراكز والوحدات الصحية في المحافظات المستهدفة. 


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حمله طرق الابواب

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