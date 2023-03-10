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الخشت يكلف الدكتورة فاطمة عابد بالقيام بأعمال عمادة كلية التمريض

الجمعة، 10 مارس 2023 10:36 ص
الخشت يكلف الدكتورة فاطمة عابد بالقيام بأعمال عمادة كلية التمريض الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتورة فاطمة أحمد عابد
كتب ـ محمد صبحى

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أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قرارا بتكليف الدكتورة فاطمة أحمد عابد وكيلة كلية التمريض لشؤون التعليم والطلاب بأعمال عمادة كلية التمريض، لحين الانتهاء من إجراءات تعيين عميد جديد.

وقدم الدكتور محمد الخشت، الشكر للدكتورة عبير سعد زغلول على فترة عملها كعميدة لكلية التمريض وعلى جهودها البارزة ومساهمتها الفعالة، متمنيًا لها كل التوفيق في منصبها الجديد.

ووجه الدكتور محمد الخشت، الدكتورة فاطمة عابد بتنفيذ سياسات جامعات الجيل الرابع، والنهوض بكافة قطاعات الكلية، وضرورة العمل كفريق واحد، مشيرًا إلى أن كلية التمريض من الكليات التي  تضم نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين، ويجب أن تسير وفق خطة ورؤية مستقبلية تواكب متطلبات الجامعة وخطتها الاستراتيجية (2021 - 2025) في التطوير المستمر للعملية التعليمية والبحثية وخدمة قضايا التنمية والمجتمع والوصول لمعايير الجودة المحلية والعالمية، والمساهمة في النهوض بقطاع التمريض بوصفه مهنة سامية.


جامعة القاهرة

كلية التمريض

محمد الخشت

الدكتورة فاطمة عابد

اخبار مصر



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