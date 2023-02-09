حصاد الوزارات.. نتيجة الشهادة الإعدادية فى 21 محافظة.. بالاسم ورقم الجلوس

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأربعاء، نشاطا مكثفا، فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع:

تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية فى 21 محافظة.. بالاسم ورقم الجلوس