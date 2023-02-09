حصاد الوزارات.. نتيجة الشهادة الإعدادية فى 21 محافظة.. بالاسم ورقم الجلوس

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأربعاء، نشاطا مكثفا، فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع:
تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية فى 21 محافظة.. بالاسم ورقم الجلوس
التضامن: عدم زواج الفتيات قبل سن 18عاما شرط الحصول على دعم "تكافل وكرامة"
وزير الصحة يستقبل السير مجدى يعقوب لمتابعة مشروع إنشاء مركز طبى لزراعة الأعضاء
القوى العاملة: 120 فرصة عمل لذوى الهمم برواتب تبدأ من 2900 جنيه
وزير التعليم العالى يفتتح المركز الجامعى للتطوير المهنى بجامعة السويس
الرى: تقييم شامل لأعمال الحماية على البحر المتوسط ومدى كفاءتها
القوى العاملة تعلن توفير 77 فرصة عمل للشباب فى الإسكندرية
"الزراعة" وأكاديمية البحث العلمى ينظمان "يوم القمح القومى" بمعرض القاهرة للابتكار
وزير التنمية المحلية: نسعى لرفع كفاءة الصف الثانى من العاملين بالمحليات
موقف المتخلفين عن الموعد المحدد لصرف معاشات فبراير.. التضامن تجيب
تعاون بين "القوى العاملة" و"العمل الدولية" بملف السلامة المهنية.. التفاصيل
الزراعة تواصل متابعة الحقول الإرشادية للمحاصيل الشتوية والقمح فى بنى سويف
"التضامن" تنظم مؤتمرا بشأن "سياسات الرعاية الاجتماعية والأمن المجتمعى" نهاية فبراير
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