وزير الزراعة يبحث مع مدير "أكساد" علاقات التعاون الزراعى المشتركة

كتبت أسماء نصار

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ورئيس الجمعية العمومية للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "اكساد" الدكتور نصر الدين العبيد المدير العام للمنظمة “أكساد”

وناقش القصير أعمال المنظمة بصفته رئيس الجمعية العمومية لأكساد وخطوات المرحلة القادمة كما بحث معه علاقات التعاون المشترك بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية والمركز العربى “أكساد” وآفاق تطورها في شتى المجالات.

تناول الاجتماع أيضا المشروعات التنموية المكلف بتنفيذها منظمة أكساد من قبل مجلس الجامعة على مستوى القمة فى دورتها ال 31 في الجزائر، كما تم مناقشة مشروعات التي ينفذها اكساد في مصر بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء، والتي تساهم فى تحقيق الأمن الغذائى، والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

كما تم خلال اللقاء مناقشة نتائج أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، وورقة العمل التي قدمها أكساد خلال المؤتمر، ودعم مبادرة وزير الزراعة بشأن الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام “FAST”، بحضور اكثر من 40 وزيرا من انحاء العالم، والتي تمثل فرصة للدول المشاركة فيها ولشركاء التنمية لمساعدتها للحصول على التمويل لتمكينها من مجابهة التغيرات المناخية.

كما بحث القصير مشروعات حاضنة الاعمال التي أنشأها أكساد بناء على قرارات الجمعية العمومية لدعم وتبني الأفكار الابداعية والابتكارية الزراعية في المنطقة العربية، وتحسين سبل العيش، وإعداد مشروع تنموي ينفذ بالتعاون والتنسيق بين أكساد ومركز بحوث الصحراء ويمول بالكامل من منظمة أكساد.

وفي نهاية اللقاء أشاد وزير الزراعة رئيس الجمعية العمومية لاكساد على أنشطة وبرامج المنظمة وقيامها بتنفيذ المشروعات التطبيقية والميدانية في مصر والدول العربية، وخاصة في مجال اعتماد الأصناف الجديدة التى استنبطها أكساد من القمح في المنطقة العربية والتي ستساهم في الحد من التغيرات المناخية وتحقيق الأمن الغذائى العربى.