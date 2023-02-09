القوى العاملة: 120 فرصة عمل لذوى الهمم برواتب تبدأ من 2900 جنيه

كتبت – مرام محمد

أعلنت الإدارة العامة للتشغيل بوزارة القوى العاملة، عن توفير 120 فرصة عمل لذوى الهمم من أصحاب الإعاقة السمعية، من حملة المؤهلات المتوسطة للعمل على مهنة عامل نسيج، وذلك بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص بالمنطقة الحرة بمدينة نصر بالقاهرة.

وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة إن "الإدارة" تُعلن اليوم عن هذه الفرصة في إطار حرصها على توفير فرص عمل، تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بذوى القدرات الخاصة ودمجهم في المجتمع عن طريق برامج تدريب مناسبة أو توفير فرص عمل لائقة تُحسن من مستويات معيشتهم وتوفر لهم الحياة الكريمة.

وأوضحت مدير عام الإدارة أنه تم توفير فرص العمل للشباب ذوى الإعاقة من سن 18 إلى 30 سنة برواتب تبدأ من 2943 جنيها كراتب أساسى، بالإضافة إلى بدلات وحوافز شهرية، وتأمين إجتماعى وصحى.

وقالت إنه يتم التقديم من خلال الإدارة العامة للتشغيل بديوان عام الوزارة وعنوانه 3 شارع يوسف عباس مدينة نصر محافظة القاهرة،أو التواصل مع الشركة عن طريق رقم: 01028385066.

جدير بالذكر أن وزارة القوى العاملة كانت قد تلقت تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط بشأن الإعلان عن بدء دورة تدريبية لذوى الهمم والقدرات بمقر مركز التدريب الإدارى التابع لمديرية القوى العاملة بدمياط الجديدة للتدريب على مهن (التفصيل والخياطة والتبريد والتكييف وكهرباء الإلكترونيات) وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بشأن رعاية تلك الفئة والاهتمام بها وتوفير فرص عمل وتدريب ملائمة ومناسبة ودمجهم في سوق العمل.

وأوضحت منى الأطروش مدير مديرية القوى العاملة بدمياط، في تقريرها بدء تنفيذ برامج التدريب المهنى للشباب من ذوى الهمم على 3 مهن بمركز التدريب المهنى بدمياط الجديدة، حيث يتوافر بالمركز أحدث المعدات والأجهزة للتدريب عن طريق مدربين متخصصين في هذه المهن، ويحصل الأوائل من كل ورشة تدريبية على جوائز عينية، كما يحصل المتدرب على شهادة معتمدة في نهاية الدورة من المديرية تمكنه من العمل بها في هذه المجالات.