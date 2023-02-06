حصاد الوزارات.. الصحة: 11 تخصصا طبيا وجراحيا ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا، فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع

الصحة: 11 تخصصا طبيا وجراحيا ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار والعلاج بالمجان

تضم 19 مرشحا.. القائمة النهائية لأسماء المتقدمين لرئاسة جامعة دمنهور