اليوم السابع
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الإثنين، 06 فبراير 2023 05:15 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزارات.. الصحة: 11 تخصصا طبيا وجراحيا ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

الإثنين، 06 فبراير 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. الصحة: 11 تخصصا طبيا وجراحيا ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار وزارة الصحة والسكان - ارشيفية

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا، فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع

الصحة: 11 تخصصا طبيا وجراحيا ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار والعلاج بالمجان

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السكة الحديد وهيئة قضايا الدولة توقعان بروتوكولا لإيجار دورين بمحطة دمنهور

 


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