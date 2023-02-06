اليوم السابع
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الصحة توجة رسالة هامة للمستفيدين من مبادرة إنهاء قوائم الانتظار.. تفاصيل

الإثنين، 06 فبراير 2023 04:52 م
الصحة توجة رسالة هامة للمستفيدين من مبادرة إنهاء قوائم الانتظار.. تفاصيل وزارة الصحة والسكان - ارشيفية
كتب ـ وليد عبد السلام

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ناشدت  وزارة الصحة والسكان، المرضى الذين يحتاجون لتدخلات جراحية من العمليات التي تشملها مبادرة إنهاء قوائم الانتظار، بالتسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص لمتابعة حالات مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، http://wlms.smcegy.com/، منوهة إلى استقبال  استفسارات وبيانات المواطنين عبر الخط الساخن 15300. 
 
وأشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إلى توزيع المرضى مركزياً على المستشفيات التابعة للمبادرة، لضمان حصولهم على الخدمة الطبية بأقصى سرعة ممكنة، مشيراً إلى أن معدل انتظار الحالات المُتعلقة بعمليات القلب المفتوح لا تتعدى ثلاثة أسابيع.
 
وقال «عبدالغفار»، إن المبادرة تشمل جراحات (القلب، العظام، الرمد، الأورام، القساطر المخية، قسطرة القلب، المخ والأعصاب، زراعة الكلى، زراعة الكبد، زراعة القوقعة)، بالإضافة إلى استحداث 3 تخصصات جديدة، شملت جراحات (الصدر، العيوب الخلقية للأطفال، زرع النخاع)، وفقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
 
وأضاف «عبدالغفار»، أن خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار مجانية بالكامل، والمريض لا يتحمل أي أعباء مادية، حيث أن المبادرة قائمة على تخفيف معاناة غير القادرين، وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن.
 
وأشار «عبدالغفار»، إلى اهتمام الوزارة برفع مستوى الأداء بالمستشفيات لتقديم أفضل خدمات طبية للمرضى، من خلال التدريب المستمر للكوادر الطبية وتزويد المستشفيات بالمستلزمات والأجهزة الحديثة اللازمة لإجراء التدخلات الجراحية، بالإضافة إلى التطوير المستمر للنظام المميكن الخاص بالعمل في المبادرة لتسهيل متابعة واستخراج البيانات.
 
 
 
 
 

الصحة

قوائم الانتظار

الجراحات الحرجة

العمليات الجراحية



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