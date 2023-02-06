اليوم السابع
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البيئة: إنشاء قاعدة بيانات جيومكانية لأصول الدولة التابعة للمحميات الطبيعية

الإثنين، 06 فبراير 2023 01:29 م
البيئة: إنشاء قاعدة بيانات جيومكانية لأصول الدولة التابعة للمحميات الطبيعية وزارة البيئة - أرشيفية
‏كتبت منال العيسوى

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نفذت وزارة البيئة برنامج قوى لإزالة التعديات على أراضي المحميات الطبيعية، نظرًا لكون شبكة المحميات هى الأداة الأكثر أهمية وفاعلية لصون التنوع البيولوجي، وكذلك التصدي للفقد المستمر في الأنواع والبيئات والحفاظ على ما تقدمة لنظم الأيكولوجية بالمحميات، من خدمات بيئية واجتماعية هامة.
 
ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن حمادة رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجى بوزارة البيئة، أن المحميات الطبيعية هى الأداة الأكثر أهمية وفاعلية لصون التنوع البيولوجي، مشيرا إلى مشاركة وزارة البيئة في إعداد قاعدة بيانات الخاصة بأملاك الدولة،  ثم إجراء ما يسمى بالتكويد أي ترجمة جميع الملفات مرة أخرى لأكواد، وإنتاج قاعدة بيانات جيومكانية لأصول الدولة التابعة للمحميات الطبيعية بالتنسيق مع وزارة التخطيط "حوكمة أصول الدولة". 
 
وأوضح رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجى،  أنه شاركت وزارة البيئة في حملة إزالة مكبرة لتنفيذ قرار الرئيس التنفيذي للجهاز رقم 1212 لسنة 2021، بإزالة التعديات بمحميتي قارون والريان محمية وادي الأسيوطي والتي تضم تعدي على أراضي زراعية، وضع يد على أراضي الدولة وإنشاءات مخالفة.
 
وأشار رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجى، أنه شاركت وزارة البيئة، أنه تم تطوير ورفع كفاءة مركز الزوار بمحمية سانت كاترين وكذلك مقترح تطوير مدينة سانت كاترين والذي يشمل إعداد دراسات تقييم أثر بيئي لجميع الأعمال التي سيتم تنفيذها داخل المحمية والمدينة للتأكد من توافقها من الناحية البيئة وتطوير ورفع كفاءة المنتجع البيئي بمنطقة الشيخ عواد الذي أنشأته محمية سانت كاترين ويكون كنموذج استرشادي وكذلك المخيمات الحالية ووضع مواصفات قياسية لها بحيث تتناسب مع كون المدينة مدينة تراث ثقافي عالمي وستصبح مدينة عالمية
 
ونوه رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجى مشروع إنشاء النادي العلمي فى قبة الحسنة بمحافظة الجيزه بالتعاون مع  مشروع cb3 بناء القدرات لتنفيذ أهداف اتفاقيات ريو الثلاث المتعلقة بالتنوع البيولوجي والتغيرات المناخية (التنوع البيولوجي، والتصحر، والتغيرات المناخية)، وفيما يخص محميات جنوب سيناء والبحر الأحمر، تم استكمال تطوير ورفع كفاءة الشمندورات بمحميات جنوب سيناء بما يضمن تجربة سياحية أمنه.
 

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