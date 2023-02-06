اليوم السابع
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التعليم العالى تتواصل مع الطلاب الدارسين فى تركيا بعد الزلازل والهزات الأرضية

الإثنين، 06 فبراير 2023 04:35 م
التعليم العالى تتواصل مع الطلاب الدارسين فى تركيا بعد الزلازل والهزات الأرضية وزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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أكد مصدر مطلع بوزارة التعليم العالى، أن الوزارة بدأت فى التواصل مع الطلاب المصريين المقيدين على منصة الإشراف العلمى والبعثات بالوزارة الدارسين فى جامعات بتركيا، وذلك للاطمئنان على الطلاب وسلامتهم خاصة فى المناطق التى شهدت زلزال .

وأضاف المصدر فى تصريح لـ " اليوم السابع"، أن التواصل مع الطلاب يتم بشكل إلكترونى خاصة وأن قاعدة بيانات طلاب الإشراف العلمى لديهم ايميل للتواصل مع الوزارة ويتم استخدامه للاطمئنان عليهم، إضافة إلى التواصل التليفونى مع بعض الطلاب للاطمئنان على زملاءهم هم خاصة فى ظل ترابط الطلاب بجروبات خاصة عبر منصات السوشيال ميديا .

وكانت أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، الإثنين، ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 1121 قتيلا و7 آلاف 634 مصابا، وانهيار ألفين و834 مبنى.

وكانت القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية فى إسطنبول خصصت أرقام هواتف للإبلاغ عن أي مواطنين مصريين متأثرين بالزلزال الذى ضرب تركيا، فجر الاثنين، داعية كل من لديه معلومات أو استفسارات بالتواصل على الأرقام التالية 00902123242160 أو 00905444515555.

وشهدت العاصمة التركية أنقرة عددا من الهزات الأرضية التى شهر بها السكان وأدت إلى خسائر مادية فى الأرواح والمبانى، وأشار إلى أن وزارتي الصحة والداخلية ودائرة الكوارث والطوارئ وإدارات الولايات وكافة المؤسسات الأخرى تقوم بأعمالها على وجه السرعة، وذلك حسبما نشرت وكالة الأنباء الأوروبية صورا

 


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