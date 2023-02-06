وزير القوى العاملة يوجه بتجهيز مركز تدريب مهنى جديد فى الغردقة

كتبت - مرام محمد

وجه وزير القوى العاملة حسن شحاتة، الإدارات المختصة بالوزارة، بالتنسيق مع مكتب عمل الغردقة عاصمة محافظة البحر الأحمر لتجهيز الدور الثاني بمبنى مكتب العمل بالغردقة كمركز تدريب مهني جديد بالمحافظة؛ لتدريب الشباب من الجنسين على مهن يحتاجها سوق عمل المحافظة خاصة اللغات والحاسب الألي والخياطة وقطاع السياحة.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير شحاتة مساء اليوم الإثنين ل مكتب عمل الغردقة ، يرافقه اللواء أحمد مرزوق نيابة عن اللواء المحافظ عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وهارون عبدالعزيز مدير مديرية المحافظة، ولفيف من قيادات الوزراة المختصين بملفات التشغيل، والتدريب، والعمالة غير المنتظمة، والسلامة والصحة المهنية وغيرها.

وتأتي زيارة الوزير لمكتب العمل اليوم في ختام جولاته التي بدأها السبت الماضي للمحافظة وانتهت اليوم الاثنين شارك فيها في العديد من الفعاليات والأنشطة لخدمة المواطنين في تلك المحافظة التي يعمل فيها 63 الف و621 عاملا، في 435 منشأة في مجالات تجارية وصناعية وسياحية وغذائية.

وخلال تفقده المبني أكد الوزير على العاملين بالمديرية بضرورة التعامل مع المواطنين بشكل آدمي، وتقديم كافة الخدمات لهم بصورة لائقة، وحثهم على العمل على الملفات التي تتبناها الوزارة خلال هذه الأيام تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، منها التدريب المهني، وتأهيل الشباب على سوق العمل، وحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، والسلامة والصحة المهنية داخل المنشآت لضمان الحفاظ على العامل من المخاطر المهنية، وتوفير بيئة عمل لائقة يرتفع بها الإنتاج، وكذلك التواصل مع كافة المنشآت لتوفير عمالة مدربة لها، وايجاد فرص عمل حقيقية للشباب، ومساعدتهم في إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لهم ،كما جدد الوزير دعوته للشباب بالاقبال على العمل في القطاع الخاص، والمشروعات الصغيرة، وأن يستفيد من كافة برامج ومبادرات الدولة التي تحقق له الحياة الكريمة.