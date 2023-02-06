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تضم 19 مرشحا.. القائمة النهائية لأسماء المتقدمين لرئاسة جامعة دمنهور

الإثنين، 06 فبراير 2023 04:37 م
تضم 19 مرشحا.. القائمة النهائية لأسماء المتقدمين لرئاسة جامعة دمنهور جامعة دمنهور - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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ينشر "اليوم السابع" القائمة النهائية بأسماء المتقدمين لرئاسة جامعة دمنهور وفقا لما أعلنه المجلس الأعلى للجامعات بعد الانتهاء من فحص الطعون وتضم القائمة كلا من:
 
1 - الدكتور رمضان أحمد الدومانى
2 - الدكتورة ماجدة مجدى عبد السلام 
3 - الدكتورة حنان خميس الشافعى 
4 -الدكتور محمد عبد الله درويش 
5 - الدكتور المغربى محمد المغربى 
6 - الدكتور سامى يحي حمودة
7 -الدكتورة هدى متولى محمد على نصر 
8 - الدكتور أشرف محمد عبد الله حسن 
9 - الدكتور محمد رفعت الامام
10 - الدكتور الهامى على عبد العزيز 
11 -الدكتور محمود حلمى عبد الله بلال
12 - الدكتور أسامة محمد حسانين ابو سعدة 
13 - الدكتور إبراهيم محمد كمال أباظة 
14 - الدكتورة فايزة محمود محمد عبيد الله
15 - الدكتور أحمد محمد حسنى السيد 
16 - الدكتور أيمن عبد الدايم احمد محمد 
17 - الدكتور نبيل محمد عبد الحميد بكير 
18 -الدكتور هشام جلال على حسن 
19 - الدكتور سعد زغلول محمد الدمراوى
 
 

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