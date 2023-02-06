تضم 19 مرشحا.. القائمة النهائية لأسماء المتقدمين لرئاسة جامعة دمنهور

ينشر "اليوم السابع" القائمة النهائية بأسماء المتقدمين لرئاسة جامعة دمنهور وفقا لما أعلنه المجلس الأعلى للجامعات بعد الانتهاء من فحص الطعون وتضم القائمة كلا من:
1 - الدكتور رمضان أحمد الدومانى
2 - الدكتورة ماجدة مجدى عبد السلام
3 - الدكتورة حنان خميس الشافعى
4 -الدكتور محمد عبد الله درويش
5 - الدكتور المغربى محمد المغربى
6 - الدكتور سامى يحي حمودة
7 -الدكتورة هدى متولى محمد على نصر
8 - الدكتور أشرف محمد عبد الله حسن
9 - الدكتور محمد رفعت الامام
10 - الدكتور الهامى على عبد العزيز
11 -الدكتور محمود حلمى عبد الله بلال
12 - الدكتور أسامة محمد حسانين ابو سعدة
13 - الدكتور إبراهيم محمد كمال أباظة
14 - الدكتورة فايزة محمود محمد عبيد الله
15 - الدكتور أحمد محمد حسنى السيد
16 - الدكتور أيمن عبد الدايم احمد محمد
17 - الدكتور نبيل محمد عبد الحميد بكير
18 -الدكتور هشام جلال على حسن
19 - الدكتور سعد زغلول محمد الدمراوى
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