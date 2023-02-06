جامعة حلوان تعلن خطة تعظيم جهودها فى مجال تحرير المواطنين من الأمية

كتب ــ محمد صبحى

أعلنت جامعة حلوان عن رؤيتها ورسالتها وخطتها المعتمدة المستقبلية لتعظيم جهودها في مجال تحرير المواطنين من الأمية في المناطق الجغرافية المحيطة، بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد إبراهيم قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف عام الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين المنسق والمشرف العام على المشروع القومي لمحو الأمية على مستوى جامعة حلوان، ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقاً.

وأوضح الدكتور أحمد عبد الرشيد أن الرؤية تقوم على تقديم جامعة حلوان خدمة مجتمعية بالشراكة مع الجهات المعنية لإعداد مواطن متحرر من الأمية قادر على تنمية ذاته ومجتمعه، والرسالة هي سعي جامعة حلوان من خلال كوادرها البشرية للمساهمة في خدمة المجتمع بدعم الاستدامة بالمجتمع المحيط لتحرير المواطنين من الأمية بالشراكة مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ومؤسسات المجتمع المعنية.

وتأتي محاور الخطة المستقبلية في تحديد أهم محاور الخطة المستقبلية لجامعة حلوان خلال العام الجامعي 2022/2023 لتعظيم جهودها في مجال تحرير المواطنين من الأمية في المناطق الجغرافية المحيطة بها من خلال زيادة تفعيل التحاق الطلاب بالمشروع القومي لمحو الأمية، وفيما يلي أهم المحاور التي ترتكز عليها الخطة وهي:

1. تنفيذ متطلب التخرج لجميع طلاب كلية التربية بجميع الفرق والشعب إيماء لقرارات المجلس الأعلى للجامعات بمشاركة طلاب الجامعات في المشروع القومي لمحو الأمية، وعلى ضوء موافقة مجلس الجامعة على توصية مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالموافقة على توصية مجلس كلية التربية الموقر على( اشتراط محو أمية ثلاثة مواطنين كحد أدنى للتخرج) .

2. عقد العديد من الندوات التعريفية بالمشروع وأهدافه في مختلف كليات الجامعة بعد مخاطبة السادة العمداء والوكلاء بكل كلية.

3. عقد البرامج والورش التدريبية لتدريب الطلاب للالتحاق بالمشروع بعد مخاطبة السادة العمداء والوكلاء بكل كلية.

4. إرشاد وتوجيه الطلاب للتواصل مع الإدارات المعنية بالهيئة العامة لتعليم الكبار لتسجيل الفصول بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وباقي المحافظات المقيم فيها الطلاب.

5. العمل على زيادة فتح فصول محو الأمية لتطوير المناطق العشوائية الأكثر احتياجاً في إطار المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) بالقرى الأكثر احتياجا بالتنسيق والتعاون بين جامعة حلوان والجهات المعنية والأجهزة التنفيذية لاستثمار طاقات طلاب الجامعة المقيمين بتلك القرى في تحرير المواطنين من الأمية وتذليل الصعوبات التي تواجههم .

6. العمل على فتح فصول محو الأمية لتطوير بعض المناطق العشوائية المحيطة بجامعة حلوان.

7. ترشيح منسق من كل كلية ليكون عنصر الأتصال والتواصل بين الكلية ومنسق عام المشروع على مستوى الجامعة، تمهيدًا لتقديم تقرير عن انجازات كل كلية في أنشطة محو الأمية.

8. تفعيل أسرة شباب ضد الأمية التي تم اقتراحها من قبل المنسق العام للمشروع على مستوى الجامعة وتم الموافقة عليها في المجالس الحاكمة بالجامعة، كأحد الآليات المهمة في توعية الطلاب والطالبات للالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية تحت إشراف السادة وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبالتعاون مع السادة وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب.

9. تقديم بدائل لتحفيز وتشجيع طلاب كليات الجامعة للالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية ، تتضمن:

- التكريم بحفلات التخرج التي تعقد بالكليات المشاركة في المشروع العام الجامعي 2022/2023

- منح الطلاب بكل كلية من كليات الجامعة إفادات شكر وتقدير طبقا لتقارير إدارات الهيئة العامة لتعليم الكبار التي تفيد بتمكن طلاب الكليات المختلفة من تحرير المواطنين من الأمية ؛ بهدف تحفيز هؤلاء الطلاب وتشجيع أقرانهم للالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية. العام الجامعي 2022/2023

- منح الطالب/ الطالبة (المغترب) بكل كلية من كليات الجامعة الذي يتمكن من تحرير عدد من المواطنين أولوية التسكين في المدينة الجامعية ، مع تخفيض نسبة (50%) من رسوم الإقامة بالمدينة الجامعية لهؤلاء الطلاب ، العام الجامعي 2023/2024

- منح الطالب/ الطالبة بكل كلية من كليات الجامعة الذي يتمكن من تحرير عدد من المواطنين أولوية الاشتراك في الرحلات التي تنظمها رعاية الشباب ، مع تخفيض نسبة (50%) من رسوم الإقامة بالمدينة الجامعية لهؤلاء الطلاب العام الجامعي 2022/2023.