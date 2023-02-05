حصاد الوزارات.. التضامن: لدينا 12 ألف حضانة غير مرخصة والزواج بدون توثيق نوع من الاتجار بالبشر

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا، فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع
التضامن: لدينا 12 ألف حضانة غير مرخصة والزواج بدون توثيق نوع من الاتجار بالبشر
الصحة: إطلاق 38 قافلة للصحة الإنجابية بـ 20 محافظة خلال شهر فبراير الجارى
الحكومة تنفى تأجيل استئناف الفصل الدراسى الثانى فى كل مدارس الجمهورية
خطوات التظلم على نتيجة صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2023 فى الجيزة
المستشفيات التعليمية تدشن أول وحدة فحص للاعتلال الشبكى لدى الأطفال المبتسرين
تعليم الجيزة: نتيجة أولى ثانوى 2023 متاحة الآن فى المدارس
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