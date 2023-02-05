اليوم السابع
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حصاد الوزارات.. التضامن: لدينا 12 ألف حضانة غير مرخصة والزواج بدون توثيق نوع من الاتجار بالبشر

الأحد، 05 فبراير 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. التضامن: لدينا 12 ألف حضانة غير مرخصة والزواج بدون توثيق نوع من الاتجار بالبشر نيفين القباج وزير التضامن
كتب ـ محمود طه حسين

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا، فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع

التضامن: لدينا 12 ألف حضانة غير مرخصة والزواج بدون توثيق نوع من الاتجار بالبشر

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التضامن

الحضانات

الحضانات غير المرخصة

عدد الحضانات غير المرخصة



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