حصاد الوزارات.. التضامن: لدينا 12 ألف حضانة غير مرخصة والزواج بدون توثيق نوع من الاتجار بالبشر

كتب ـ محمود طه حسين

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا، فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع

التضامن: لدينا 12 ألف حضانة غير مرخصة والزواج بدون توثيق نوع من الاتجار بالبشر