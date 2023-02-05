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خطوات التظلم على نتيجة صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2023 فى الجيزة

الأحد، 05 فبراير 2023 10:57 ص
خطوات التظلم على نتيجة صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2023 فى الجيزة محافظة الجيزة
كتبت – مرام محمد

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بدأت الإدارات التعليمية بمحافظة الجيزة، اليوم الأحد، في تلقي طلبات التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023، وذلك لمدة 15 يوما، بحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم بالجيزة.
 
ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية، ضوابط وخطوات التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الأول.
 
أولا: صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي:
 
1-يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها.
 
2-سداد الرسوم المقرره ومقدارها مبلغ (20) عشرون جنيها في المادة الواحدة وذلك طبقا للنشرة المالية الصادرة عن الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم.
 
3-يتم اتباع تعليمات الإدارة التعليمية للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.
 
4-بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره ويتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.
 
5-وفي حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته في الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.
 
ثانيا: شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي:
 
1-يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها.
 
2-سداد الرسوم المقررة ومقدارها مبلغ (35) خمسة وثلاثون جنيها فى المادة الواحدة وذلك طبقا للفاكس المرسل من ديوان وزارة التربية والتعليم بتاريخ 28/3/2023 الذي ينظم مقابل سداد الرسوم المقررة للتظلمات.
 
3-يتم التوجه للجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية لتسليم الطلب والحصول على إيصال السداد وتحديد موعد للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.
 
4-بعد انتهاء فتره التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.
 
5-في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته في الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم .
 
ثالثا: الصفين الأول والثاني الثانوي:
 
1-يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من درجاتها.
 
2-سداد الرسوم المقررة ومقدارها مبلغ (40) أربعون جنيها في المادة الواحدة وذلك بناء على القرار الوزاري رقم 121 بتاريخ 29/6/2019.
 
3-يتم اتباع تعليمات الإدارة التعليمية للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.
 
4-بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.
 
5-في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته في الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.
 
 
 
 
 

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