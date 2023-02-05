التعليم تحدد ضوابط تقييم الطلاب فى البرامج المبنية وفق منهجية الجدارات

كتب محمود طه حسين

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاب للمديريات التعليمية، بشأن الضوابط الخاصة بالمدارس المطبق بها البرامج المطورة المبنية علي منهجية الجدارات المطلوبة بسوق العمل.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، علي متابعة حصر النتيجة لصفوف النقل وذلك قبل زيارة التحقق الخارجي، وتكليف مديرة المدارس بعمل احصاء بالبرامج العلاجية لطلاب الدبلوم للفصل الدراسي الثاني، وبعد زيارة التحقق الخارجي الثانية يتم التنبيه علي المدارس.

ووجهت وزارة التربية والتعليم، بضرورة إعداد كشوف بأسماء الطلاب الذين لم يتجازوا بنجاح جميع الوحدات بكل برنامج و كشوف بأسماء الطلاب الذين لهم دور ثاني في وحدة /وحدتين وكشوف بأسماء الطلاب المؤجلين للدور الثاني.