اليوم السابع
Ads
الأحد، 05 فبراير 2023 04:49 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

القوى العاملة تعلن تحويل مستحقات القائمة الـ112 لعمالة مصرية غادرت الأردن

الأحد، 05 فبراير 2023 04:18 م
القوى العاملة تعلن تحويل مستحقات القائمة الـ112 لعمالة مصرية غادرت الأردن وزارة القوى العاملة
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها اليوم الأحد، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، تابع مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن-استكمالا لما تم تحويله سابقا- عملية تحويل القائمة الـ112 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 217 عاملاً مصرياً لدى "المؤسسة" غادروا عمان نهائيا.
 
وجاء في البيان الصحفي، أن حسن شحاتة وزير القوى العاملة، تلقى تقريرا من الملحق العمالي بمكتب التمثيل العمالي بالأردن أسامة إبراهيم محمد، أعلن فيه وبالأسماء عن كافة معلومات هذا "الاستحقاق "، مناشدا جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة http://www.manpower.gov.eg،
 
وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن،وذلك للاستعلام عن الاسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودا، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا.
 
وأضاف الملحق العمالي أنه طبقا لإجراءات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالأردن، سيتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يوما من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، مشيرا إلى أنه يتم بشكل مستمر التنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا، فور تدقيقها من الجهات المعنية حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات، وتضم القائمة الجديدة الأسماء المرفقة مع هذا البيان.
 
جدير بالذكر، أن وزارة القوى العاملة كانت قد أعلنت في بيان سابق لها أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، تابع مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن - استكمالا لما تم تحويله سابقا- عملية تحويل القائمة الـ111 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 153 عاملا مصريا لدى "المؤسسة" غادروا عمان نهائيا. 
 
 
27f9c590-8a83-4edd-9a81-ee9aadac6ab9
 
 
f9ed5661-5e63-4acc-9422-b01419fb5ea3
 
 
29957eeb-f128-4119-87ec-aece6cf9c48b
 
 
cf79b9bf-1b1e-4288-9a4e-4f0821424d0a
 
 
fa758cf0-ea66-435f-8a5f-efc88621d76e
 
 
 
 

القوى العاملة

العمالة المصرية

المصريين في الخارج

العمالة المصرية في الاردن



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة