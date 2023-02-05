اليوم السابع
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الزراعة: كيلو اللحم البلدى بـ160 جنيها فى منافذ الوزارة

الأحد، 05 فبراير 2023 04:16 م
الزراعة: كيلو اللحم البلدى بـ160 جنيها فى منافذ الوزارة منافذ وزارة الزراعة
كتبت ــ أسماء نصار

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كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، المسئولين عن منظومة المنافذ بالوزارة، بضرورة الالتزام بالأسعار المخفضة والمعلنة من الوزارة مع ضرورة أن تكون بجودة عالية، نظرا لثقة المستهلك في السلع المعروضة في المنافذ التابعة للوزارة.
 
كما شدد القصير أيضا على ضرورة الالتزام بأسعار اللحوم البلدي وهي 160 جنيها للكيلو، واستمرار ضخها في المنافذ بشكل يتماشى مع احتياجات المواطنين.
 
وتستعد الوزارة لاستقبال شهر رمضان الكريم بمضاعفة كميات المعروض من السلع الغذائية والبقوليات والخضراوات واللحوم والدواجن بمنافذها الثابتة والمتحركة، بتخفيضات تتراوح بين 25-30% فى إطار مبادرة " خير مزارعنا لأهالينا ".
 
يشار إلى أن وزارة الزراعة من خلال منافذها الثابتة والمتحركة تقوم بطرح السلع الغذائية للمواطنين في كافة المحافظات بأسعار مخفضة، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بمحاربة الغلاء ورفع العبء على كاهل المواطنين.
 
وتستهدف وزارة الزراعة زيادة عدد منافذها إلى 300 منفذ بحلول منتصف العام الحالى حيث تمتلك 243 منفذا، بمختلف محافظات الجمهورية و32 منفذا، تجوب القرى والمحافظات المختلفة، يتم من خلالها توفير جميع المواد الغذائية من خلال المنافذ بأعلى جودة وبأسعار تنافسية لمساعدة المواطنين والتعاون مع الجهات الحكومية فى امداد منافذها بالمنتجات والسلع الغذائية.
 
 

الزراعة

السلع الغذائية

منافذ الزراعة

اللحوم فى منافذ الزراعة



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