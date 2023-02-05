المستشفيات التعليمية تدشن أول وحدة فحص للاعتلال الشبكى لدى الأطفال المبتسرين

كتب وليد عبد السلام

أعلنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بدء عمل وحدة فحص الاعتلال الشبكى فى الأطفال المبتسرين (ROP) كأول وحدة من نوعها بصعيد مصر، وذلك بمستشفى سوهاج التعليمى والتى تتميز بموقعها المتوسط بمحافظات الصعيد، مما يمكنها من تقديم الخدمة الطبية لأكبر عدد ممكن من أبناء الوطن بالمجان ومغطاة عبر التأمين الصحى، وتميزها بوجود نخبة من الأساتذة المتخصصين في الاكتشاف المبكر والعلاج للاعتلال الشبكي لدى الأطفال حديثي الولادة.

ويأتى ذلك تأكيدا لدورها الريادي الطبى والتعليمي ومسئوليتها المجتمعية والإنسانية بمختلف ربوع الوطن، وانطلاقا من رؤية القيادة السياسية ومبادراتها في توفير الحياة الكريمة بمختلف نواحى الحياة وخاصة صحة أطفالنا.

وصرح الدكتور محمد فوزى السودة رئيس الهيئة بأن الاهتمام بصحة أطفالنا بمحافظات الصعيد فى طليعة أهداف وإهتمامات هيئة المستشفيات التعليمية، وقد سبق ودشنت الهيئة أيضا تشغيل أحدث كاميرا لتصوير قاع العين وفحص الشبكية لدى الأطفال المبتسرين وحديثي الولادة ب مستشفى سوهاج التعليمى ، ويأتي تشغيل الوحدة الجديدة تتويجا لسعى الهيئة المستمر فى توفير أحدث التقنيات الطبية بالعالم داخل مستشفياتها التى تتمتع بكوادر طبية على أعلى مستوى من الكفاءة والقدرة، وكذلك استمرار تدريب شباب الأطباء بالهيئة لخلق أجيال متعاقبة بنفس الكفاءة والمستوى التدريبي المتميز، علما بأن هذه الخدمات تقدم بالمجان وبتم تغطيتها تأمينيا عبر التأمين الصحى.

وأفاد الدكتور أحمد عز العرب مدير عام مستشفى سوهاج التعليمي بأن الوحدة الجديدة للاعتلال الشبكي في الأطفال المبتسرين (ROP) تأتى كخدمة متميزة ومتفردة بالمستشفى لخدمة أهلنا بالمحافظة والمحافظات المجاورة، وتتميز المستشفى بالريادة بالتخصصات الرمدية الدقيقة مثل الشبكية وشبكية الأطفال المبتسرين، وذلك تحقيقا للتطوير المستمر فى الخدمات المقدمة من خلال التعاون والتكامل مع كافة القطاعات الصحية بمحافظات الصعيد.

وأضاف الدكتور محمد شيخون استشارى الشبكية ورئيس الوحدة، أن الوحدة الجديدة ستعمل يومي السبت والإثنين من كل أسبوع، وذلك بعيادة الشبكية للأطفال المبتسرين بالمبنى الإداري بالدور الثاني وذلك تحت إشراف أ.د / محمد شيخون استشاري الشبكية ورئيس قسم الرمد بالمستشفى، وتضم فريق متميز علميا وإنسانيا من أطباء الرمد والمبتسرين، وفريق من التمريض المدرب جيدا على أعلى مستوى، حيث نعمل معا فى تناغم وتكامل من أجل الحفاظ على صحة عيون أطفالنا بمختلف محافظات الصعيد.