الصحة: إطلاق 38 قافلة للصحة الإنجابية بـ 20 محافظة خلال شهر فبراير الجارى

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 20 قافلة ل لصحة الإنجابية ، مستهدفة 54 قرية بـ 20 محافظة ضمن مبادرة «أيامنا أحلى» خلال الفترة من يوم 4 إلى 23 من شهر فبراير الجاري.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن إطلاق هذه القوافل يأتي في إطار تنفيذ الخطة القومية لمشروع تنمية الأسرة المصرية ، وبناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، مشيراً إلى أن القوافل تضم خدمات الصحة الإنجابية مع تقديم المشورة ومتابعة الحمل والكشف على الأطفال، بجانب تقديم خدمات السونار مجاناً.

وتابع «عبدالغفار» أن القوافل تقدم كافة وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة، كما يتم صرف الوسائل بالوحدات الثابتة والمتنقلة ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، مع توقيع الكشف الطبي من خلال أخصائيي النساء، ومجموعة من أخصائيي تنظيم الأسرة المدربين.

ومن جانبه، أشار الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، أنه سيتم إقامة معارض لنوادي المرأة، لتحسين الخصائص السكانية وتمكين المرأة، حيث يتم عرض منتجات نوادي المرأة، خلال الحملات، موضحا أن جميع المعروضات من إنتاج المنتفعات المترددات على الوحدات الصحية، واللاتي تم تدريبهن بنوادي المرأة، وذلك إيماناً من القطاع بأهمية تمكين المرأة ودورها في تحسين الدخل الاقتصادي للأسر المصرية.

وأضاف «عباس» أنه يتم تعريف المواطنين بموعد وأماكن تنفيذ القوافل، كما تقوم الرائدات الريفيات بحصر السيدات اللاتي يحتجن للخدمة قبل القافلة، مشيراً إلى أنه يتم تنظيم ندوات أثناء القافلة لرفع وعي المواطنين بأهمية المباعدة بين الولادات، وبمردود تنظيم الأسرة على صحة الأم والطفل.

يذكر أن مواعيد وأماكن إطلاق قوافل الصحة الإنجابية، يتم نشرها بشكل دوري على صفحة وزارة الصحة والسكان بمواقع التواصل الاجتماعي