اليوم السابع
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الجمعة، 03 فبراير 2023 05:05 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزارات.. الصحة: قوافل طب العيون قدمت خدماتها لـ10 آلاف مواطن بـ2022

الجمعة، 03 فبراير 2023 03:38 م
حصاد الوزارات.. الصحة: قوافل طب العيون قدمت خدماتها لـ10 آلاف مواطن بـ2022 قوافل طبية - أرشيفية

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا، فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
 
الصحة: قوافل طب العيون قدمت خدماتها لـ10 آلاف مواطن العام الماضى
التموين تتعاقد عَلى شراء 535 ألف طن قمح روسى
استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة فى منافذ المجمعات الاستهلاكية
التنمية المحلية: تنفيذ 77 % من مشروعات حياة كريمة بدمياط
وزير الأوقاف في خطبة الجمعة بالشرقية: أعظم عمارة لبيوت الله عمارتها بالإيمان

 


التعليم

الصحه

قوافل طبيه

التنميه المحليه

الرى

الاعداديه

التربيه والتعليم



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