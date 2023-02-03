حصاد الوزارات.. الصحة: قوافل طب العيون قدمت خدماتها لـ10 آلاف مواطن بـ2022

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا، فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
الصحة: قوافل طب العيون قدمت خدماتها لـ10 آلاف مواطن العام الماضى
التموين تتعاقد عَلى شراء 535 ألف طن قمح روسى
استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة فى منافذ المجمعات الاستهلاكية
التنمية المحلية: تنفيذ 77 % من مشروعات حياة كريمة بدمياط
وزير الأوقاف في خطبة الجمعة بالشرقية: أعظم عمارة لبيوت الله عمارتها بالإيمان
وزير القوى العاملة يفتتح مؤتمرا عماليا عربيا فى البحر الأحمر غدا
الصحة: تطعيم 432 ألف مواطن بحملة «طرق الأبواب ضد فيروس كورونا»
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