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استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة فى منافذ المجمعات الاستهلاكية

الجمعة، 03 فبراير 2023 09:00 ص
استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة فى منافذ المجمعات الاستهلاكية خضراوات وفواكه - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم كالتالي:

- الطماطم ب 7.5 جنيه .

- البطاطس بـ 7.5 جنيه.

‏- البصل الأبيض بـ8.5 جنيه.

‎ -البصل الأحمر بـ 8.5 جنيه.

- البسلة بـ 25 جنيها.

‎ -الكوسة بـ10 جنيهات.

‎-الجزر بـ8.5 جنيه.

‏الجزر بـ8.5 جنيه.

- الخيار بـ9 جنيهات.

- الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.

- الفاصوليا بـ12 جنيها.

- الفلفل الرومى بـ11 جنيها.

- الباذنجان الأبيض بـ10.5 جنيه.

- الباذنجان العروس بـ10.5 جنيه.

- الفلفل البلدى بـ10.5 جنيه.

- الفلفل الألوان بـ24 جنيها.

‏- الليمون بـ11.5 جنيه.

‏‏‏- تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.

‏- الجوافة بـ12 جنيها.

- الموز البلدى 15 جنيها.

الفراولة 15 جنيهات.

- يوسفى 9 جنيهات.

- الرمان بـ 10 جنيهات.

على جانب آخر، تمد وزارة التموين والتجارة الداخلية معارض "أهلا رمضان" بالعديد من المحافظات المختلفة، لتوفير السلع الغذائية، وطرحها بأسعار مخفضة، وسط إقبال المواطنين على شراء السلع الأساسية، كما تطرح وزارة التموين السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق، كذلك صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات والدفعة السادسة من الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية من منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.


أسعار الخضروات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات

اليوم السابع بلس



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