تعرف على عدد قطارات تالجو المقرر تشغيلها فى مصر

كتب سيد الخلفاوى

حدثت وزارة النقل عدد كبير من قطارات السكة الحديدة كما أدخلت نوعيات جديدة من القطارات بتكنولوجيا متطورة ومنها قطارات تالجو الفاخرة، وفى هذه النقاط نعرض أهم التعاقدات التي ابرمتها الوزارة مع شركة تالجو.

1. في ابريل 2019 تعاقدت وزارة النقل مع شركة تالجو الإسبانية على توريد 6 قطارات ركاب كل قطار بتركيب 15 عربة (عدد 5 عربات أولي مكيفة – 8 عربات ثانية مكيفة – عربة بوفية – عربة قوى) بالإضافة إلى قطار آخر بدون مقابل.

2. وقعت وزارة النقل فى أغسطس 2022 اتفاقيه مع شركة تالجو الإسبانية بموجبها تقوم شركة تالجو بتوريد 7 قطارات نوم لصالح هيئة سكك حديد مصر.

3. يتكون كل قطار من عدد 18 عربة (5 عربات أولى ) و ( 10 عربات ثانية ) بالاضافه الى ( عربة نادى - عربه بوفيه - عربه قوى ).

4. بالنسبة لعربات الدرجة الاولى يوجد بها : 5 كبائن نوم وبكل كابينة 2 سرير بإجمالي 50 سرير درجة أولي بالقطار كما يوجد بكل كابينة حمام خاص بها بإجمالي 25 حمام لخدمة الدرجة الأولى بالقطار .

5. بالنسبة لعربات الدرجة الثانية يوجد بها : 6 كابينة وبكل كابينة 2 سرير بإجمالي 120 سرير درجة ثانية وبكل عربة حمام وبإجمالي 10 حمام لخدمة الدرجة الثانية بالقطار.

6. ويوجد بالقطار عربة نادي – عربة بوفية – عربة قوى .

7. يتم حاليا تصنيع القطارات داخل مصانع شركة تالجو وسيبدأ التوريد مطلع 2024.

8. العربات المتعاقد عليها من شركة تالجو تصل سرعتها إلى 250 كم / الساعة

9. سيتم تشغيل قطارات النوم مستقبلا على شبكة الخطوط الكهربائية السريعة بسرعة تصل إلى 250 كم / الساعة.