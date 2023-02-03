موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا

يترقب الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا، بعد انتهاء الامتحانات واقتراب الانتهاء من أعمال التصحيح داخل الكنترولات.

قال مصدر بتعليم المنيا: "لم يتحدد بعد موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، وهناك فرض حالة من السرية على اعمال الكنترولات، لكن من المتوقع أن تكون مع بداية الأسبوع القادم، وأن السبب فى ذلك هى التوجيهات الخاصة بالتدقيق فى أعمال التصحيح للخروج بالنتيجة على أكمل وجه وتحقيق مصلحة الطالب من المراجعة المتكررة فى رصد الدرجات وعدم التعجل فى إعلان النتيجة.

ومن ناحيته طالب المهندس حمدى السيد إسماعيل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، بضرورة الإنتهاء من تصحيح أوراق إجابات إمتحانات الشهادة الإعداديه ، أول بأول وضرورة المراجعة الجيدة على عملية التقدير ورصد وجمع الدرجات، بشكل دقيق، حتى يأخذ كل طالب حقه.

وكان قد أعلن حمدى السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا بدء إجراء عملية تقدير درجات إمتحانات الإعدادية يوم السبت الموافق 28/1/2023 ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا ، بضرورة مراعاة نماذج الإجابة والتقديرات وتوزيع الدرجات لصالح الطالب مع مراعاة الدقة والسرية، في أثناء إجراء عملية التقدير لكراسات الإجابة في المواد وأثناء رصد الدرجات وتجميعها.