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الصحة: تطعيم 432 ألف مواطن بحملة «طرق الأبواب ضد فيروس كورونا»

الجمعة، 03 فبراير 2023 11:23 ص
الصحة: تطعيم 432 ألف مواطن بحملة «طرق الأبواب ضد فيروس كورونا» الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، تطعيم 432 ألفا و100 مواطن، باللقاح المضادة لفيروس كورونا، من خلال حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد فيروس كورونا، التي انطلقت في 29 يناير الماضي، وذلك ضمن جهود الوزارة  لرفع المناعة المجتمعية، والحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية فى مواجهة الوباء.

 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في خطة التطعيمات، وضمان حصول كل مواطن على اللقاح المضاد للفيروس، بالجرعات (الأولى والثانية والتنشيطية)، مشيرًا إلى أن الحملة شملت محافظات (المنوفية، المنيا، أسيوط، قنا) حيث يستمر عمل الحملة لمدة 4 أيام في كل محافظة.

 

وتابع عبدالغفار أنه وفقًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تجوب فرق الحملة من «بين لبيت» بجميع القرى والمراكز، بهدف الوصول للمواطنين بمنازلهم، وذلك من خلال فريق طبي مُجهز ومُدرب على أعلى مستوى من الكفاءة، كما تقوم الفرق بتسجيل المُطعمين ضمن المنظومة الإلكترونية للتطعيم ضد فيروس كورونا.

 

ومن جانبه أكد الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون الطب الوقائي، إلى أن المنوفية كانت المحافظة الأعلى في أعداد المواطنين الذين حصلوا على اللقاح، حيث بلغ عدد المطعمين من خلال الحملة 149 ألفا و937 مواطنا، مؤكدًا أن الحملة تجوب جميع القرى والنجوع والمراكز، لتحقيق أهدافها بالوصول إلى كافة المواطنين وتيسير تقديم التطعيمات لهم.

 

وأضاف "قنديل" أن الحملة ستنطلق بمحافظة القليوبية يوم الأحد المقبل، مؤكدا توافر جميع أنواع التطعيمات، وكافة المستلزمات، ووضع خطة عمل للفرق الطبية، بما يساهم في تحقيق أهداف الحملة ووصول الخدمة لجميع المستهدفين، ورفع المناعة المجتمعية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، لافتًا إلى أن الوزارة، حريصة على توفير كافة التسهيلات اللازمة للفرق الطبية، والمتابعة اليومية لانتظام سير الحملة بجميع المراكز والوحدات الصحية في المحافظات المستهدفة.


الصحة

حملة طرق الابواب

كورونا

فيروس كوروونا

لقاح كورونا

اليوم السابع بلس



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