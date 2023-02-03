وزيرا التنمية المحلية والزراعة يتابعان مشروع تطوير المجازر بالمحافظات

كتب على عبد الرحمن

التقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بمقر الوزارة، وذلك بحضور كل من الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية والدكتور طارق الهوبى رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء واللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، وعدد من قياداتي وزارة التنمية المحلية والزراعة.

وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المشروع القومى لتطوير ورفع كفاءة المجازر بالمحافظات ومعدلات تنفيذ المشروعات الجارية حيث تبلغ عدد المجازر في تلك المرحلة حوالى 41 مجزر في 22 محافظة وذلك في إطار التنسيق والتعاون بين وزارتى التنمية المحلية والزراعة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بضرورة الاهتمام بصحة المواطنين وتوفير لحوم حمراء آمنة وبجودة عالية وأسعار مناسبة وتطوير ورفع كفاءة المجازر بجميع المحافظات.

ويقوم بتنفيذ الأعمال الإنشائية وتوريد المعدات والآلات الجديدة للمجازر المطورة جهاز التعمير التابع لوزارة الإسكان ، ويهدف هذا المشروع تحقيق عدداً من الأهداف على رأسها الحفاظ على البيئة من التلوث وزيادة القيمة المضافة من خلال الاستفادة من كافة المنتجات والمخلفات بصورة اقتصادية مناسبة .

وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمجازر الحكومية التي تم تطويرها ورفع كفاءتها حيث تم مراجعة موقف الأعمال الاعتيادية والتي بلغت نسبة تنفيذها 100 % في 38 مجزر و هناك 3 مجازر بلغت النسبة 85 % ، وفيما يخص موقف المعدات الالكتروميكانيكال تم الانتهاء من مجزري رأس غارب بالبحر الأحمر ولقانة بالبحيرة بنسبة 100 % وباقى المجازر جاري توريد المعدات والتركيب و سيتم الإنتهاء من كافة الأعمال الخاصة بتوريد المعدات والآلات الجديدة للمجازر خلال شهر فبراير الجارى.

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة ، أن الوزارة تقوم بتنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع المجازر بالمحافظات على أحدث النظم التكنولوجية ومراعاة كافة الاشتراطات الفنية والبيئة والصحية ، وأضاف وزير التنمية المحلية أن الحكومة حريصة على مراعاة كافة الاشتراطات الفنية والبيطرية والبيئية والصحية الخاصة بتلك المجازر للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى سعى الوزارة بإيجاد منظومة حديثة واقتصادية لإدارة وتشغيل كافة المجازرالتى سيتم تطويرها ورفع كفاءتها للحفاظ على استثمارات الدولة فى هذا المشروع والارتقاء بهذه الصناعة فيما يخص عمليات تصنيع اللحوم والجلود بما يساهم فى توفير لحوم آمنة وصحية وبجودة عالية للمواطن وبأسعار مناسبة وتوفير فرص عمل للشباب وتقليل الاستيراد.

و أشار السيد القصير وزير الزراعة إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تطوير ورفع كافة جميع المجازر على مستوى الجمهورية مما لذلك من مردود إيجابي على صحة المواطنين من خلال توفير لحوم حمراء آمنة وبجودة عالية وأسعار مناسبة، بالإضافة إلى القضاء على الذبح خارج المجازر.

وأضاف القصير، أنه تم متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير ورفع كفاءة المجازر والتأكيد عَلِي ضرورة الانتهاء من تطويرها في توقيتها المحددة وتطبيق كل الاشتراطات بما يضمن تنفيذها بالمواصفات المطلوبة بالتنسيق مع وزارة البيئة وهيئة سلامة الغذاء لضمان تحقيق التكامل بين كافة أجهزة المعنية بالمنظومة.

وأكد السيد القصير أن هناك متابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لهذا الملف الهام ، لافتاً إلى تعاون الوزارة ووزارة التنمية المحلية في وضع منظومة جديدة لعملية تشغيل وإدارة المجازر التي تم تطويرها في إطار مشروع تطوير ورفع كفاءة المجازر بمحافظات الجمهورية.

وزير الزراعة وجه هيئة الخدمات البيطرية بالتعاون وبذل كل الجهود في الإشراف وتطبيق جميع معايير الصحة والأمان الحيوي على المجازر.

وفى السياق ذاته شهد الاجتماع أيضاً استعراض كافة المستجدات الخاصة بإنشاء مجزرين ( حكومي واستثماري ) ومحجر صحى وكوكر تدوير مخلفات حيوانية بمحافظة دمياط بتمويل من وزارة التنمية المحلية ، حيث عرض اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير نسب التنفيذ لمكونات المشروع بالكامل .

و أكد وزيري التنمية المحلية والزراعة على ترحيب الحكومة بشركات القطاع الخاص التي ترغب في الشراكة والتعاون في منظومة المجازر الجديدة حيث سيتم طرح المجازر بعد رفع كفاءتها وتطويرها للاستثمار للقطاع الخاص في إطار توجه الحكومة لتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطنى وترحيبها بجميع الشركات الجادة الراغبة في الشراكة مع الحكومة في العديد من المجالات والملفات التي تهم المواطنين.

ومن جانبها أشارت الدكتور منال عوض محافظ دمياط إلي أهمية إنشاء مجزر دمياط الجديد لخدمة الاستثمار والمواطنين خاصة مع وجود ميناء دمياط مما يساهم في تعزيز قيمة المجزر الجديد الاقتصادية مشيرة إلى أن تنفيذ المجزر سيعمل علي الحفاظ علي البيئة خاصة وأنه يقع خارج الكتلة السكنية ويحافظ علي الواجهة الحضارية للمحافظة كما سيوفر حوالي 2000 فرصة عمل ويهدف إلى تنمية إنتاج اللحوم و الصناعات المترتبة عليها، لتقليل الاستيراد والحفاظ على صحة المواطن، وأكدت محافظ دمياط أن المشروع يتضمن حظائر ومجزرين حكومي وآخر استثمارى وساحات انتظار ذبح ومخازن الأعلاف ورصيف تنزيل ومحطتى تدوير مخلفات حيوانية ومعالجة وفقاً لأعلى المعايير ومن المقرر أن يخدم المجزر محافظة دمياط والمحافظات المجاورة لها .

وأكد وزيري التنمية المحلية والزراعة على أهمية سرعة الانتهاء من مجزر دمياط وإنهاء كافة الأعمال المتبقية للبدء في وضع آليات تشغيله وإدارته بالتعاون مع المحافظة وبعض شركات القطاع الخاص ، وأكدا عدم وجود رفاهية الوقت للانتهاء من باقى الأعمال وتوريد المعدات والآلات للبدء في التشغيل .

وفى ختام الاجتماع وجه اللواء هشام آمنة والسيد القصير بتشكيل لجنة من الوزارتين وهيئة سلامة الغذاء والطب البيطري والمحافظات للمرور النهائي على المجازر التي تم الانتهاء منها والإشراف علي عمليات تسليم المعدات والآلات ومتابعة الانتهاء من باقى الأعمال المتبقية وتذليل أي معوقات أو تحديات تمهيداً للافتتاح والتشغيل الرسمي لمجازر المرحلة الأولي عبر منظومة حديثة متطورة وإدارتها بطريقة اقتصادية متكاملة وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.