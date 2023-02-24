حصاد الوزارات.. الصحة: إصدار 3.5 مليون قرار علاج على نفقة الدولة فى 2022

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

الصحة: إصدار 3.5 مليون قرار علاج على نفقة الدولة خلال العام الماضى

رئيس جامعة عين شمس يتفقد أعمال ترميم قصر الزعفران

"مكافحة الإدمان" والأمم المتحدة يدربان الشباب على خطط مواجهة المخدرات.. صور

الهجرة تطلق المرحلة الثانية من مبادرة "اتكلم عربى" باسم "جذورنا المصرية"

التضامن تطلق المؤتمر الإقليمى "سياسات الرعاية الاجتماعية وتحقيق الأمن المجتمعى" الأحد

التموين تطرح الدواجن البرازيلى المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية بـ65 جنيها للكيلو