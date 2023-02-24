اليوم السابع
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الجمعة، 24 فبراير 2023 05:38 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزارات.. الصحة: إصدار 3.5 مليون قرار علاج على نفقة الدولة فى 2022

الجمعة، 24 فبراير 2023 05:02 م
حصاد الوزارات.. الصحة: إصدار 3.5 مليون قرار علاج على نفقة الدولة فى 2022 وزارة الصحة والسكان - ارشيفية

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

 

الصحة: إصدار 3.5 مليون قرار علاج على نفقة الدولة خلال العام الماضى

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التموين

الاوقاف

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التربيه والتعليم

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