التموين: الدواجن البرازيلي المجمدة سليمة ومطابقة للمواصفات القياسية

كتب مدحت وهبة

أكدت هالة غريب وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة أنه يتم استيراد الدواجن البرازيلى المجمدة منذ سنوات عديدة وتتميز بجودة عالية، حيث لم تدخل البلاد إلا بعد فحصها من كافة الجهات المعنية وأيضا الطب البيطرى والتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية مثلما يحدث مع كافة السلع الغذائية المستوردة ، وبالتالى الدواجن المجمدة البرازيلى المطروحة حاليا فى الأسواق ذات جودة عالية وأن ما يؤكد ذلك مدى إقبال المواطنين على شرائها بشكل مستمر كما تطرحها وزارة التموين والتجارة الداخلية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وبمعارض أهلا رمضان بأسعار مخفضة تصل لـ 30% مقارنة بنفس الأسعار فى الأسواق الأخرى.

وأضافت هالة غريب في تصريحات، أنه يتم استيراد الدواجن البرازيلى المجمدة منذ عدة سنوات وقت ما كان الكيلو بسعر 7 جنيهات، كما أن هناك فئات كثيرة تفضل شراء الدواجن البرازيلى المجمدة، نظرا لسهولة طهيها وجودتها، لافتا إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تطرح كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمعارض أهلا رمضان تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية حيث يتم رطب المنتجات بأسعار مخفضة تصل لـ 30% بجانب أيضا طرح السلع فى منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين .

وضخت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات الدواجن المجمدة البرازيلى وأيضا منتجات اللحوم الطازجة السودانى واللحوم المجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، حيث يتم طرح كيلو الدواجن المجمدة البرازيلى بسعر 65 جنيها للكيلو فى الوقت الذى تباع فى الأسواق الأخرى بسعر يقرب من 80 و85 جنيه للكيلو .

وعلى مدار الفترة الماضية نجحت الحكومة فى استرداد الكثير من المنتجات وتأمين مخزون استراتيجى من المنتجات ذات الجودة لتوفيرها للمواطنين والعمل على إحداث توازن فى الأسعار فى إطار تخفيف العبء على المواطن وحصوله على سلع بجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى .