جامعة حلوان تنظم حفل تأبين لإحياء ذكرى الدكتور أحمد عطا بـ"فنون تطبيقية".. صور

كتب محمد صبحى

افتتح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان معرض مسيرة عطا.. لإحياء ذكرى الدكتور أحمد عطا - الأستاذ بقسم التصميم الداخلى والأثاث بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، ثم انطلقت فعاليات حفل التأبين، والاحتفال بصدور كتاب مسيرة عطاء بحضور الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية، ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بقسم التصميم الداخلى، وعائلة الراحل الدكتور أحمد عطا.

وقال رئيس جامعة حلوان الدكتور السيد قنديل، إن الكلمات تعجز عن وصف صفات وسمات هذا الأستاذ الفاضل والعالم الكبير ومسيرته الحافلة بالعطاء، فقد كان قدوة يحتذى به فى جميع المحافل، وأعطى للحياة والناس جهده وخبراته وتجاربه، وتمتع بمزايا وخصال حميدة ودماثة الخلق، وتعلمنا منه قيمة العلم والفن، فكان له أعمالًا عظيمة وسيرة حافلة وخلقًا طيبًا وعلمًا نبراسًا وقدوة لكل الأجيال.

وفى نهاية كلمته، أوصى "قنديل" أعضاء قسم التصميم الداخلى أن ينهجوا منهجه فى التطوير الدائم للقسم تخليدا لما قام به هذا العالم الجليل، ليبقى الأثر.

ومن ناحيتها، قالت الدكتورة ميسون قطب إننا نفتقد قيمة علمية، موضحة أن العالم الجليل الدكتور أحمد عطا كان له علاقة طيبة بكل من يتعامل معه وتتلمذ على يديه، فقد كان ناقلا فكره المستنير ورؤيته الثاقبة وتفرده العلمى والفنى لكل من يتعامل معه.

وذكرت المهندسة سالى ابنة الدكتور أحمد عطا مواقف كثيرة له عبرت عن تفانيه فى عمله وإخلاصه له، وإن اصدار كتاب رحلة عطاء كان حلم يجب تحقيقه فاليوم بمثابة احتفالا بصدور هذا الكتاب تخليدا لأعماله، والذى سيتم اهداء نسخ منه لمكتبات كليات الفنون فى مصر .

كما تحدث عدد من الحضور حول سيرة الدكتور أحمد عطا ومسيرته العلمية ومواقفه النبيلة والطيبة معهم، النقاط المهمة فى تاريخه العلمي.



الحضور فى حفل التأبين



جانب من الحضور فى حفل التأبين