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التعليم العالى: جامعة المنيا تنظم قافلة طبية فى بنى مزار ضمن حياة كريمة

الجمعة، 24 فبراير 2023 10:53 ص
التعليم العالى: جامعة المنيا تنظم قافلة طبية فى بنى مزار ضمن حياة كريمة القافلة الطبية
كتب محمد صبحى

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نظمت جامعة المنيا بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثة برئاسة مجلس الوزراء، قافلة طبية موسعة لقرية "صفط أبو جرج" بمركز بنى مزار بمحافظة المنيا؛ لتقديم خدماتها للمواطنين فى 12 تخصصًا طبيًا مختلفًا؛ تحقيقًا لأهداف المُبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتعزيزًا للدعم الطبى وتشخيص الحالات والاحتياجات الطبية للمواطنين بمقار قراهم، ويأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى.

وأشار الدكتور عصام الدين صادق فرحات القائم بأعمال رئيس الجامعة، أن القافلة قدمت خدماتها الطبية والتوعوية لعدد من المواطنين، وصل لـ 2146 مواطنًا ومواطنة، وسط إشادة من مسئولى اللجنة الطبية العليا بمستوى الأطباء وتنوع وتوفر أصناف الأدوية.

وأضاف الدكتور فرحات أن القافلة قامت بإجراء عدة تحاليل طبية لأهالى القرية (الدم، والفيروسات، والبول) بأجهزة التحاليل المختلفة التى رافقت القافلة، كما تم عقد ندوات توعوية على هامش الفعاليات الطبية، حول الإسعافات الأولية لمعظم حالات الطوارئ، والوقاية من الأمراض التنفسية خلال فصل الشتاء.

وخلال أعمال القافلة تم اكتشاف إحدى الحالات المصابة بمرض سرطان الثدي، وتم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لها، واستكمال علاجها بمستشفى المنيا الجامعي.

وقام بالإشراف على القافلة الدكتور أسامة المنشاوى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على القوافل التنموية بالجامعة، والدكتورة أمل كمال وكيل كلية الصيدلة والمشرفة على الصيدلية المرافقة للقافلة، والدكتورة يسرية السيد حسين وكيل كلية التمريض، والدكتورة نجلاء أمين بكلية التمريض، وأعضاء الجامعة المنظمين بقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 

القافلة الطبية
القافلة الطبية

 

قافلة طبية
قافلة طبية

 

جانب من الكشف
جانب من الكشف

 


التعليم العالى

جامعة المنيا

حياة كريمة

اخبار مصر

القوافل الطبية



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