اليوم السابع
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القوى العاملة للمصريين بالأردن: مصر تحميكم ولكن التزموا بقوانين دولة العمل

الجمعة، 24 فبراير 2023 01:28 م
القوى العاملة للمصريين بالأردن: مصر تحميكم ولكن التزموا بقوانين دولة العمل وزير القوى العاملة حسن شحاتة
كتبت - مرام محمد

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أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، أن الدولة المصرية مستمرة فى تقديم كل أشكال الرعاية والحماية لعمالها فى الخارج، وأنه يوجه كافة مكاتب التمثيل العمالى التابعة للوزارة فى 9 بلدان عربية وأوروبية بالتواصل مع العمال المصريين وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم فى البلدان التى يعملون بها، وكذلك بتشريعات بلدانهم فى قضايا العمل وما تشهده من تطورات فى عصر الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير حسن شحاتة مع وفد من أبناء العمال والجالية المصرية بالمملكة الأردنية الهاشمية، بحضور السفير محمد سمير سفير مصر لدى الأردن، وأعضاء البعثة الديبلوماسية، والملحق العمالى بمكتب التمثيل العمالى بالأردن أسامة إبراهيم محمد.

وبحسب بيان صحفى اليوم الجمعة، استمع الوزير حسن شحاتة من العمال المصريين بالأردن إلى بعض التحديات التى تواجههم، ووجه لهم النصائح لمواجهة كافة هذه التحديات، وحثهم على الالتزام بقوانين وتشريعات البلد التى يعملون بها، موضحا أنهم واجهة لبلدهم فى الخارج، ولذلك لابد وأن يكونوا خير من يمثلها، وطالبهم بالتواصل المستمر مع مكتب التمثيل العمالى فى حال وجود مشكلات أثناء عملهم.

جاء ذلك اللقاء عقب مشاركة الوزير حسن شحاتة امس الخميس فى الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر "الشركاء رفيعى المستوى لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية للتشغيل"، المنعقد فى العاصمة الأردنية عمان بحضور شركاء التنمية من وزراء عمل عرب، وممثلين عن منظمتى العمل العربية والدولية، وهيئات الأمم المتحدة، والمؤسسات المالية الدولية، وأصحاب العمل، ونقابات العمال.


القوى العاملة

وزير القوى العاملة

المصريين في الخارج

العمالة المصرية في الاردن

الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية للتشغيل



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