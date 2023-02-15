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أخبار × 24 ساعة.. تعطيل الدراسة بالإسكندرية الأربعاء بسبب سوء الطقس

الأربعاء، 15 فبراير 2023 12:01 ص
أخبار × 24 ساعة.. تعطيل الدراسة بالإسكندرية الأربعاء بسبب سوء الطقس أمطار - أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
 
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الصحة: جميع الحالات المصابة بجدرى القرود تعافت تماما ولا داعى للقلق
 
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الصحة: لقاح التهاب الكبد B آمن وفعّال ويحمى من الإصابة مدى الحياة
 

 


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