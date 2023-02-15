أخبار × 24 ساعة.. تعطيل الدراسة بالإسكندرية الأربعاء بسبب سوء الطقس

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
محافظ الإسكندرية يعلن تعطيل الدراسة غدًا بسبب سوء الأحوال الجوية
احتفالات ضخمة فى الليلة الختامية لمولد السيدة زينب بالقاهرة.. صور
الصحة: جميع الحالات المصابة بجدرى القرود تعافت تماما ولا داعى للقلق
رئيس القطاع الدينى بالأوقاف: التراويح ستقام بمساجد صلاة الجمعة ودون مدة محددة
وفاة الكاتب الصحفى الكبير مرسى عطا الله
وزير الخارجية يتوجه إلى أديس أبابا للمشاركة بالمجلس التنفيذى للاتحاد الأفريقى
الصحة: لقاح التهاب الكبد B آمن وفعّال ويحمى من الإصابة مدى الحياة
وزيرة الهجرة: لا نمانع رفع أى شرط أمام المصريين بالخارج لاستيراد سيارة معفاة
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