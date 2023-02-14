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احتفالات ضخمة فى الليلة الختامية لمولد السيدة زينب بالقاهرة.. صور

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 10:40 م
احتفالات ضخمة فى الليلة الختامية لمولد السيدة زينب بالقاهرة.. صور مولد السيدة زينب بالقاهرة
كتب لؤى على - تصوير كريم عبد العزيز

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شهدت الليلة الختامية لمولد السيدة زينب بالقاهرة احتفالات ضخمة، ويطلق المصريون عليه مولد رئيسة الديوان، وهى السيدة زينب ابنة الإمام على بن أبى طالب، رضى الله عنهما، وذلك بعد عودة الموالد بعد توقف استمر 3 سنوات بسبب جائحة كورونا. الليلة الختامية لمولد السيدة زينب رضى الله عنها، يوافق الثلاثاء الأخير من شهر رجب، حيث على المستوى الرسمى بدأت الاحتفالات منذ أسبوع.

وكان مسجد السيدة زينب والمنطقة المحيطة به شهدت توافد الآلاف لمدة أسبوع احتفالا بتلك الذكرى العطرة، وعُرف عن السيدة زينب رضى الله عنها أنها أكثر نساء آل البيت صبرا وقوة، فهى ابنة الإمام على بن أبى طالب، وأمها السيدة فاطمة الزهراء وجدها رسول الله وجدتها خديجة بنت خويلد، وأخويها الحسن والحسين، كما أنها هى بطلة كربلاء، التى حمت السبايا الهاشميات ورعت الغلام المريض على زين العابدين بن الحسين، ولذا كُنيت بـ"أم هاشم".

ولدت السيدة زينب سنة 6 هجرية وسميت بزينب على اسم خالتها التى توفيت سنة 2 هجرية، حيث ماتت متأثرة بجراحها فى طريق هجرتها بعد أن طعنها أحد المشركين فى بطنها فماتت هى وجنينها، فسماها النبى صلى الله عليه وسلم على اسم خالتها لتهدئة لوعة الحزن فى قلبه.

وتوفى الرسول صلى الله عليه وسلم وعمرها خمس سنوات، فما مكثت فاطمة بعده حتى لحقت به، تزوجت من ابن عمها عبد الله بن جعفر الطيار، الذى كان عالى المكانة وعرف بالمروءة والكرم والسماحة ولقبوه بـ"قطب السخاء"، وكان لا يراها أحد فى بيتها إلا من وراء ستار، أما فى محنة كربلاء بعد خروجها من بيتها ورؤية وجهها فقد وصفوها قائلين: "ما رأيت مثل وجهها كأنه شقة قمر"، وقال الجاحظ فى البيان والتبيين: "كانت تشبه أمها لطفا ورقة وتشبه أباها علما وتقى وكان لها مجلس علم للنساء".

وتقول كثير من المصادر والمراجع التاريخية المهمة: اختار الإمام على بن أبى طالب، لفتاته حين بلغت مبلغ الزواج، من رآه جديرا بها حسبًا ونسبا، لقد تهافت عليها الطلاب من شباب هاشم وقريش، ذوى الشرف والثراء، فكان "عبد الله بن جعفر" أحق هؤلاء جميعا بزهرة آل البيت وعقيلة بنى هاشم، وأثمر الزواج المبارك، فولدت أربعة بنين: عليا ومحمدًا وعونا الأكبر وعباسًا، كما ولدت له فتاتين، إحداهما أم كلثوم التى أراد معاوية بدهائه السياسى أن يزوجها من ابنه يزيد كسبًا للمعسكر الهاشمى، فترك عبد الله أمر فتاته لخالها الإمام الحسين الذى آثر بها أن عمها القاسم من محمد بن جعفر بن أبى طالب.

مولد السيدة زينب بالقاهرة (1)
مولد السيدة زينب بالقاهرة (1)

 

مولد السيدة زينب بالقاهرة (2)
مولد السيدة زينب بالقاهرة (2)

 

مولد السيدة زينب بالقاهرة (3)
مولد السيدة زينب بالقاهرة (3)

 

مولد السيدة زينب بالقاهرة (4)
مولد السيدة زينب بالقاهرة (4)

 

مولد السيدة زينب بالقاهرة (5)
مولد السيدة زينب بالقاهرة (5)

 

مولد السيدة زينب بالقاهرة (6)
مولد السيدة زينب بالقاهرة (6)

 

مولد السيدة زينب بالقاهرة (7)
مولد السيدة زينب بالقاهرة (7)

 

مولد السيدة زينب بالقاهرة (8)
مولد السيدة زينب بالقاهرة (8)

 

مولد السيدة زينب بالقاهرة (9)
مولد السيدة زينب بالقاهرة (9)

 

مولد السيدة زينب بالقاهرة (10)
مولد السيدة زينب بالقاهرة (10)

 

مولد السيدة زينب بالقاهرة (11)
مولد السيدة زينب بالقاهرة (11)

 

مولد السيدة زينب بالقاهرة (12)
مولد السيدة زينب بالقاهرة (12)

 

مولد السيدة زينب بالقاهرة (13)
مولد السيدة زينب بالقاهرة (13)

 

مولد السيدة زينب بالقاهرة (14)
مولد السيدة زينب بالقاهرة (14)

 

مولد السيدة زينب بالقاهرة (15)
مولد السيدة زينب بالقاهرة (15)

 

مولد السيدة زينب بالقاهرة (16)
مولد السيدة زينب بالقاهرة (16)

 

مولد السيدة زينب بالقاهرة (17)
مولد السيدة زينب بالقاهرة (17)

 

مولد السيدة زينب بالقاهرة (18)
مولد السيدة زينب بالقاهرة (18)

 

مولد السيدة زينب بالقاهرة (19)
مولد السيدة زينب بالقاهرة (19)

 

مولد السيدة زينب بالقاهرة (20)
مولد السيدة زينب بالقاهرة (20)

 

مولد السيدة زينب بالقاهرة (21)
مولد السيدة زينب بالقاهرة (21)

 

مولد السيدة زينب بالقاهرة (22)
مولد السيدة زينب بالقاهرة (22)

 


السيده زينب

مولد السيده زينب

احتفالات مولد السيده زينب

الليله الختاميه لمولد السيده زينب

رئيسه الديوان

السيده زينب رضى الله عنها

مولد السيده



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