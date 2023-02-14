وفاة الكاتب الصحفى الكبير مرسى عطا الله

توفى الكاتب الصحفى مرسى عطا الله، رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، ورئيس مجلس إدارة الزمالك الأسبق، عن عمر 80 عاما.

ولد مرسى عطا الله عام 1943 في محافظة الغربية وكانت نقطة التحول الفارقة في حياة الأسرة حين انتقل الوالد إسماعيل عطا الله إلى ديوان وزارة الزراعة بالجيزة، ونقل إثر ذلك إقامة الأسرة إلى ميدان الجيزة، ليلتحق مع شقيقه الأكبر بالمدرسة السعيدية الثانوية بجوار جامعة القاهرة، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة.

واشتهر بكتابة مقال يومي في الأهرام بعنوان كل يوم، يرصد فيه مستجدات الحياة السياسية والاجتماعية في مصر والوطن العربي.

التحق الكاتب الكبير الراحل مرسي عطاالله بالقوات المسلحة عقب حرب 1967 في دفعة المؤهلات العليا التي بدأ بها بناء الجيش المصري، استعدادا لانتصار أكتوبر المجيد، لتمنحه حرب أكتوبر المجيدة خبرة كبيرة في الفهم العسكري والاستراتيجي.

ويعد مرسي عطا الله أحد أهم المحللين الاستراتيجيين والسياسيين في المنطقة، ولما كانت أحداث حرب الخليج تتلاحق كل لحظة وتلهث وراءها وسائل الإعلام في مصر دون أن تتمكن من اللحاق بها كاملة، كانت فكرة «الأهرام المسائي» قد ظهرت لتعويض هذه الفوارق الزمنية، وهنا ليقود مرسى عطالله مجموعة من شباب الصحفيين، ويصدر الجريدة المسائية بشكل يومي في وقت قياسي، ولم تتجاوز فترة الإعداد لذلك بضعة أيام تعد على أصابع اليد الواحدة.

وفي وقت قياسي أيضا تحولت الأهرام المسائي إلى واحدة من أهم الصحف توزيعا، خاصة بعد انتهاء حرب الخليج، ووضع مرسي عطاالله من خلالها مهاراته في الصحافة الرياضية ليجعلها من أهم الصحف لدي جمهور الرياضة، إلي جانب أهميتها للقارئ المتابع الذي يحرص على متابعة ما لم تلحق به الصحف الصباحية.