الصحة: هدف فحوصات ما قبل الزواج الاطمئنان على الحالة الصحية للمقبلين على الزواج

كتب: محمد الأحمدى

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان إنفوجراف عن فحوصات ما قبل الزواج، مؤكده أن الهدف منها الاطمئنان على الحالة الصحية للمقبلين على الزواج وخى كالآتى:

فيروس الالتهاب الكبدى C

فيروس نقص المناعة البشرى

معامل RH

فصائل الدم

نسبة الهيموجلوبين

سكر الدم

مرض فقر الدم المنجلى

وأوضح الإنفوجراف أنه يتم التوجه إلى مراكز أو وحدات الرعاية الأساسية المتواجدة في جميع المحافظات لإجراء الفحوصات المطلوبة وخلال مبادرة رئيس الجمهورية لفحص قبل الزواج يتم تقديم مشورة خاصة بالإرشاد النفسى والاجتماعى بهدف تدريب الزوجين على حل المشاكل الزوجية وتدريب الزوجين على التعامل مع ضغوط الحياة الزوجية واحترام الأعراف والتقاليد الداعمة للأسرة.