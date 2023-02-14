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الصحة: جميع الحالات المصابة بجدرى القرود تعافت تماما ولا داعى للقلق

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 08:29 م
الصحة: جميع الحالات المصابة بجدرى القرود تعافت تماما ولا داعى للقلق جدرى القرود
كتب وليد عبد السلام

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أكد الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الطب الوقائى إن جميع الحالات التى تم الإعلان عن إصابتها بمرض جدرى القرود تعافت تماما.. وقال: "لا داعى للقلق".
 
وأضاف الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة للطب الوقائى أن الطب الوقائي منظومة متكاملة وتمتلك أقوى أنظمة الرصد.
 
وكانت وزارة الصحة والسكان، قالت إن جدري القرود ينتقل عن طريق مخالطة المصابين بالفيروس لفترات طويلة وبشكل وثيق.
 
وتابعت وزارة الصحة والسكان: يجب تجنب مخالطة أي شخص مصاب بأي مرض لتحمي نفسك من عدوى جدري القرود، وقالت: جدرى القرود لا ينتقل بسهولة ولا ينتقل عن طريق الهواء لمسافات طويلة. 
 
وكان الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، قال إن جدرى القرود ليس سريع الانتشار، وينتقل من خلال المخالطة اللصيقة، وليس من خلال المخالطة العادية، مشيرا إلى أن إصابة أحد مخالطى حالة جدرى القرود المعلن عنها 8 ديسمبر الجارى جاء من خلال المخالطة اللصيقة للحالة المصابة.
 
وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، أن انتقال جدرى القرود يتم من خلال استخدام أدوات المريض والمخالطة المباشرة، فهو لا ينتشر بسهولة عبر الملاصقة العادية، ومعدل انتشار المرض ليس سريع.
 
وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أن عدد حالات الإصابة بجدرى القرود حول العالم بدأت تقل، ومعدلات الانتشار بسيطة، وأغلب الحالات تشفى بدون الحاجة إلى علاج 
 
 
 
 

الصحة

الطب الوقائى

جدرى القرود

جدري القرود

اليوم السابع بلس



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