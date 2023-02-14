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الصحة: لقاح التهاب الكبد B آمن وفعّال ويحمى من الإصابة مدى الحياة

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 04:54 م
الصحة: لقاح التهاب الكبد B آمن وفعّال ويحمى من الإصابة مدى الحياة لقاح التهاب الكبد الفيروسى
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن لقاح التهاب الكبد الفيروسى  Bآمن وفعّال ويحمي من الإصابة بالعدوى مدى الحياة.

 

وأضافت وزارة الصحة والسكان إن اللقاح متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية .

 

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن لقاح الالتهاب الكبدى بى آمن وفعال فى الحماية من العدوى مدى الحياة، ووجهت المواطنين بالحصول عليه، وأضافت أن اللقاح متوفر فى فروع فاكسيرا على مستوى الجمهورية.

 

وكانت الدكتورة هبة والى، رئيس الشركة المصرية للأمصال واللقاحات (فاكسيرا)، أكدت أن الشركة توفر تطعيمات الالتهاب الكبدى بى بسعر 35 جنيهًا للجرعة للكبار والصغار.

 

وقالت رئيس الشركة المصرية للأمصال واللقاحات (فاكسيرا) فى تصريحات لــ"اليوم السابع" إن وزارة الصحة ألزمت جميع المرضى المتعافين من فيرس سى بالحصول على طعم فيرس بى، كونهم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس من غيرهم.


الصحة

الالتهاب الكبدى بى

لقاح الالتهاب الكبدى بى

اليوم السابع بلس

فيروس بي

فيروس B

فيروس بى

خليك واعى



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