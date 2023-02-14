اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 14 فبراير 2023 05:44 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

وزيرة الهجرة: لا نمانع رفع أى شرط أمام المصريين بالخارج لاستيراد سيارة معفاة

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 04:34 م
وزيرة الهجرة: لا نمانع رفع أى شرط أمام المصريين بالخارج لاستيراد سيارة معفاة سها الجندى وزيرة الهجرة
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت سها الجندى وزيرة الهجرة أن الهدف من التعديل علي قانون منح التيسيرات للمصريين بالخارج الصادر برقم 161 لعام 2022، الخاص بالسيارات المعفاة من الجمارك، هو تلبية مطالبات المصريين بالخارج لافتة الي أن تطورات الأحداث أدت إلى أن الكثير من الشروط وضعت في اللائحة التنفيذية حينما سمعنا من المصريين بالخارج أنهم غير راضون عن بعض الشروط.
 
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب هشام هلال لتعديل قانون منح تيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج الصادر برقم رقم 161 لسنة 2022.
 
أضافت وزيرة الهجرة، أن هناك الكثير من المصريين بالخارج طالبوا برفع بعض الشروط الموجودة في اللائحة التنفيذية للقانون موضحة أن التعديلات المقدمة تصب في عين الحقيقة وبما أنه تم رفع عدد من الشروط فان المصريين بالخارج يرغبون في الاستفادة من القانون.
 
وأكدت أن الحكومة ليست لديها مانع في رفع أية شروط من شأنها التسهيل علي المصريين بالخارج موجهة الشكر لمقدم مشروع القانون.

مجلس النواب

السيارات

البرلمان

النواب

اليوم السابع بلس

استيراد سيارات من الخارج

السيارات المعفاة من الجمارك

شروط استيراد سيارة من الخارج



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة