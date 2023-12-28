حصاد الوزارات.. الرى تعلن رفع حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع الأمطار

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
وزارة العدل تعلن إنجاز 95% من إجمالى 26 مليون دعوى مقيدة منذ 2020.. إنفوجراف
الري تعلن رفع حالة الطوارىء القصوى للتعامل مع الأمطار
وزيرة التضامن: توفير الوعظ الدينى لحجاج الجمعيات الأهلية
وزيرة التضامن: فتح باب التقدم لإشراف حج الجمعيات من 2 حتى 16 يناير المقبل
وزيرة التضامن تجرى قرعة إلكترونية لاختيار 7500 حاج من الجمعيات الأهلية
وزارة النقل تكشف نسب تنفيذ محطة حدائق الأشجار بخط المترو الرابع.. صور
وزيرة التضامن تعلن أسعار برامج رحلة حج الجمعيات الأهلية 2024.. التفاصيل
الزراعة: 1.4 مليار جنيه سنويا استثمارات القطاع الداجنى فى مصر
وزيرة التضامن: اختيار احتياطي حجاج الجمعيات لاستبدالهم حال الاعتذارات
وزارة الصحة: لا توجد توصيات جديدة لمواجهة متحور كورونا
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