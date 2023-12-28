اليوم السابع
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الخميس، 28 ديسمبر 2023 06:30 م
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حصاد الوزارات.. الرى تعلن رفع حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع الأمطار

الخميس، 28 ديسمبر 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. الرى تعلن رفع حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع الأمطار أمطار - صورة أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
 
وزارة العدل تعلن إنجاز 95% من إجمالى 26 مليون دعوى مقيدة منذ 2020.. إنفوجراف
 
الري تعلن رفع حالة الطوارىء القصوى للتعامل مع الأمطار
 
وزيرة التضامن: توفير الوعظ الدينى لحجاج الجمعيات الأهلية
 
وزيرة التضامن: فتح باب التقدم لإشراف حج الجمعيات من 2 حتى 16 يناير المقبل
 
وزيرة التضامن تجرى قرعة إلكترونية لاختيار 7500 حاج من الجمعيات الأهلية
 
وزارة النقل تكشف نسب تنفيذ محطة حدائق الأشجار بخط المترو الرابع.. صور
 
وزيرة التضامن تعلن أسعار برامج رحلة حج الجمعيات الأهلية 2024.. التفاصيل
 
الزراعة: 1.4 مليار جنيه سنويا استثمارات القطاع الداجنى فى مصر
 

 







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