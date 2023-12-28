وزارة العدل تعلن إنجاز 95% من إجمالى 26 مليون دعوى مقيدة منذ 2020.. إنفوجراف

كتب إبراهيم قاسم – أمنية الموجي

تمكنت وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان، وزير العدل، من تحقيق إنجازات غير مسبوقة في معدلات الإنجاز في الفصل في القضايا المنظورة أمام محاكم مصر بمختلف درجاتها، وذلك بفضل تطوير منظومة التقاضى في مصر لتحقيق العدالة الناجزة.

وحققت وزارة العدل انجاز فى القضايا المنظورة أمام المحاكم الابتدائية حيث تم الانتهاء من جميع الدعاوى المدنية المرفوعة قبل عام 2020 ولم يتبقى منها سوى 480 دعوى فقط، ما تم انجاز الدعاوى المقيدة من أعوام 2020 و2021 و2022 بنسبة 87.12% من إجمالي مليون و670 ألفا و565 دعوى.

وبالنسبة لدعاوى المقيدة أمام محكمة الأسرة قبل عام 2021 لم يتبقى منها أي شيء حيث اصبح الرصيد صفر، حيث تم انجاز نسبة 94% من إجمالي مليون و914 ألفا و3 دعاوى مقيدة من عامي 2021 و2022 وحتى يونيو 2023.أما بالنسبة لإنجاز القضايا في الدعاوى الجنائية فقد تم إنجاز 95% من إجمالي 26 مليون دعوى مقيدة من أعوام 2020 و2021 و2022.كما تم إنجاز بنسبة 83.6% من إجمالى 2 مليون و293 ألفا و941 دعوى فى محاكم مجلس الدولة.

وعن إنجاز القضايا التى تحققها النيابة العامة فقد تم انجاز 97.4% من إجمالي 4 ملايين و573 ألفا و873 قضية وذلك حتى شهر يوليو 2023.وبالنسبة للنيابة الإدارية فقد تم انجاز 79.4% من إجمالي 89 ألفا و378 قضية وذلك حتى شهر يوليو 2023.وعن هيئة قضايا الدولة فقد تم الحكم في مليون و548 ألفا و785 قضية، من إجمالي 2 مليون و686 ألفا و942 قضية.