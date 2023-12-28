اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 ديسمبر 2023 02:45 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

وزيرة التضامن تجرى قرعة إلكترونية لاختيار 7500 حاج من الجمعيات الأهلية

الخميس، 28 ديسمبر 2023 02:03 م
وزيرة التضامن تجرى قرعة إلكترونية لاختيار 7500 حاج من الجمعيات الأهلية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أجرت وزارة التضامن الاجتماعي قرعة إلكترونية لاختيار 7500 حاج من المتقدمين من أعضاء الجمعيات الأهلية، للحصول على تأشيرات الحج  لموسم حج 1445هـ - 2024م ي والبالغ عددهم 23400 حاج.
 
جاء ذلك خلال فاعليات  المؤتمر الصحفي للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لـ إعلان قرعة اختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1445هـ - 2024م  لاختيار الفائزين بتأشيرات الحج عبر بوابة الحج الموحدة التي تشرف عليها وزارة الداخلية، وذلك بحضور الدكتور على جمعة نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج ، أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، وممثل قطاع الشئون الإدارية بوزارة الداخلية، وأعضاء مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج.
 
 






التضامن

حج الجمعيات

قرعة حج الجمعيات

شروط حج الجمعيات

معايير اختيار حج الجمعيات

إعلان قرعة حج الجمعيات

موعد إعلان قرعة حج الجمعيات

اليوم السابع بلس

حج القرعة 2024

نتيجة حج الجمعيات

حج الجمعيات ٢٠٢٤

نتيجة حج الجمعيات 2024

قرعة حج الجمعيات

حج القرعة ٢٠٢٤

حج القرعه ٢٠٢٤

اسعار حج الجمعيات 2024

حج القرعة 2024 مصر

نتيجة قرعة حج الجمعيات

نتيجة حج القرعة 2024

نتيجه حج القرعه 2024

نتيجة حج الجمعيات ٢٠٢٤

نتيجه حج الجمعيات ٢٠٢٤

سعر حج الجمعيات 2024

موعد الحج 2024

حج القرعة

حج الجمعيات

حج القرعه

حج الجمعيات 2024

تكلفة حج القرعة 2024

تقديم حج القرعة

الدكتورة نيفين القباج

وزيرة التضامن الاجتماعي

وزارة التضامن الاجتماعي



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة