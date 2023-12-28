اليوم السابع
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وزيرة التضامن: اختيار احتياطي حجاج الجمعيات لاستبدالهم حال الاعتذارات

الخميس، 28 ديسمبر 2023 04:25 م
وزيرة التضامن: اختيار احتياطي حجاج الجمعيات لاستبدالهم حال الاعتذارات اختيار الفائزين بتأشيرات حج الجمعيات الاهلية
كتب مدحت وهبة

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أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، أنه يتم اختيار نسبة 30% احتياطى من أعضاء الجمعيات الأهلية المتقدمين للحج هذا العام بعد اختيار الفائزين بتأشيرات حج الجمعيات الأهلية من خلال القرعة الإلكترونية، وذلك لاستبدالهم فى حالة تعذر البعض فى السفر لأداء فريضة الحج أو اعتذار بعض الفائزين، حيث يتم الاختيار بالترتيب وفقا للقائمة.
 
وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة قد شهدت إجراء القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1445 هـ - 2024 م، وذلك بحضور الدكتور على جمعة نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، وممثل قطاع الشئون الإدارية بوزارة الداخلية، وأعضاء مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، حيث أجريت القرعة الإلكترونية لاختيار 7500 حاج من بين 23400 مواطن ومواطنة تقدموا وتم تسجيلهم عبر البوابة الموحدة للحج.
 
الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

ايمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي
ايمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي
 






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