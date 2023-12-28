وزير الأوقاف يكرِّم غدا الفائزين بجائزة التميز الوظيفي ببورسعيد

كتب لؤى على

يسلِّم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اللواء عادل الغضبان محافظ بور سعيد شهادات الجودة والاعتماد لتسعة مساجد بمحافظة بورسعيد حصلت على شهادة الجودة والاعتماد من الفئة (أ) وهي: (مسجد العباسي - مسجد القاصدين - المجمع الإسلامي ببور فؤاد - مسجد عبد الرحمن لطيفي - مسجد السلام - مسجد الشاطئ - مسجد العظيم - مسجد بور فؤاد الكبير - المسجد التوفيقي).

كما يكرِّم الفائزين بجائزة التميز الوظيفي بمديرية أوقاف بور سعيد وهما: الشيخ عبد الله جاد أحمد الإمام - إمام وخطيب، والشيخ إبراهيم المتولي إبراهيم محمد عبد العزيز - إمام وخطيب.

من ناحية أخرى و بناء علي إطلاق وزارة الأوقاف عام 2024م عامًا للغة العربية للأئمة والواعظات، وفي إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف وجامعات الأزهر والأقصر والسويس والإسكندرية من خلال البروتوكول الموقع بينهم ، وإيمانًا بأهمية التدريب في الارتقاء بمستوى الأئمة ، سيتم عقد أربع دورات تدريبية في اللغة العربية لعدد (50) إمامًا مرشحًا من كل مديرية ، وذلك علي النحو التالي:

أولًا : عقد دورة تدريبية في اللغة العربية لخمسين إمامًا مرشحًا من مديرية البحيرة بكلية اللغة العربية بالبحيرة وذلك يوم الأحد 21/ 1 / 2024م ولمدة أربعة أيام ، وهم: م الاسم 1. أسامة صبحي عبدالحكيم علي 2. علاء عبدالعزيز عبدالرؤوف ابوغطا 3. فتحي صلاح عبدالرؤف ابوشحاته 4. فريد شوقي علي حاتم 5. محمود سعيد محمود الحبال 6. محمود صبحي عطية علي 7. مصطفي فتحي خليفة النحراوي 8. حمدي محمد محمد قنديل 9. أحمد عادل محمد زهران 10. كريم مسعود يونس مسعود 11. حسن علي محمد عبد القوي 12. حسن فتحي عبد المنعم الصباغ 13. حسين معوض محمد صباح 14. وليد جبر أحمد مقرب 15. خالد إبراهيم سلامة محمد 16. عاطف عبد الحكيم تهامي حسين 17. محمد عبدالمولي أحمد ابوالعينين 18. السيد أحمد السيد شمس 19. إبراهيم محمد أحمد محمد 20. محمد محمد عبد العزيز الطيب 21. محمد جمال الشحات خميس 22. السيد عبد المجيد السيد عبدالمجيد 23. أشرف محمد علي بلتاجي 24. إسلام صبحي علي علي 25. حسن إبراهيم حسن إبراهيم 26. وجيه عبد الرازق كريم حميده 27. حمدي السيد عبد القادر الدقاق 28. عيد محمد عبد الحليم محمد عطية 29. رمضان محمد حسن أحمد 30. الحسيني علي يوسف دراز 31. علاء صبري محمد عامر 32. عطية محمد حامد عيد 33. شوقي أمين إبراهيم الصباغ 34. صبري إبراهيم أحمد مسعد 35. علي عبد المقصود جابر عبد الله 36. أحمد سعد محمد مرسى 37. هاني عبد الحليم محمد العتوي 38. محمد عبد العزيز قطب فتح الله 39. جمال إبراهيم عطيه ندا 40. رجب رمضان أحمد ناموس 41. سعيد محمد عبد الرازق 42. ظريف جمال زيدان أبو علي 43. محمود عبد العزيز الخولي 44. عبد المجيد مصطفى عبد المجيد 45. محمود عبد الشهيد محمد سلمان 46. محمد إبراهيم علي أبو عوف 47. محمود صلاح محمد عبد الغني 48. محمود عبد الفتاح خليل جويدة 49. محمد عبد المعطي محمد الفقي 50. إبراهيم رجب رمضان فتح الله خروب

ثانيًا: عقد دورة تدريبية في اللغة العربية لخمسين إمامًا مرشحًا من مديرية الأقصر بكلية الحاسبات والمعلومات بالأقصر وذلك يوم الاثنين 28/1/2024م ولمدة أربعة أيام ، وهم: م الاسم 1. أبو الحسن محمد حامد أحمد 2. شحات محمود سيد محمود 3. حامد علي عربي حامد 4. قناوي الرشيدي المهدى محمد 5. مؤمن عبدالحميد محمود سليمان 6. محمد محمود أحمد إبراهيم 7. أحمد فهمي خير عبد النعيم 8. محمد يوسف أحمد حسن 9. حسين عبدالرازق عبد الباسط 10. محمود بغدادي أحمد حسين 11. محمود عبد الحميد الدمرداش 12. محمود عبداللطيف النوبي أبو الوفا 13. أحمد عبدالهادي السيد محمد 14. محمد مختار عبدالله السيد 15. محمد حسن علي حسن 16. محمد حسان محمد أحمد 17. محمد عبد السلام حسان حسن 18. وليد حجاج أحمد سعيد 19. سيد حسين قرين عبدالجليل 20. ممدوح محمود حسن حسين 21. عبد الله حسن عبد الله بشير 22. أحمد عبد القادر الطاهر أحمد 23. حجاجى محمود محمد محمود 24. الطاهر النوبى الطاهر أحمد 25. أحمد خليل عراقى محمد 26. عبد الرازق وهبي أحمد حسين 27. كمال فخرى بدرى سالمان 28. أبو الحسن مصطفى أمين أحمد 29. محمود عطا الله محمد المهدى 30. علي حمدي نوبي حفني 31. خالد عباس أحمد 32. علي عبدالفتاح محمد أمين 33. فتحي عبدالحميد زيدان 34. جمعة ابازيد مدني 35. عبدالفتاح إبراهيم الشاذلي 36. أحمد عبد الله حسين عبد الله 37. عبد المعز حسن أحمد محمد 38. مصطفى عبد الحميد حسين محمود 39. محمد إبراهيم محمد إبراهيم 40. أحمد عبد الحميد محمد أحمد 41. عبد الباسط محمد حسن محمد 42. أحمد علي حسن محمد 43. محمد إبراهيم محمد أحمد 44. الشاذلي عادل سلطان مصطفى 45. محمد عبد الهادي أحمد إبراهيم 46. أحمد عبد الباري الضوى ناصر 47. إبراهيم تركي ركابي تركي 48. حربي جعفر عبد الدايم رمضان 49. حمدي محمد الصغير أبو عيد 50. خالد إبراهيم حسين إبراهيم

ثالثًا : عقد دورة تدريبية في اللغة العربية لخمسين إمامًا مرشحًا من مديرية السويس بكلية الآداب بالسويس وذلك يوم الاثنين الموافق 29/1/ 2024م ، ولمدة ثلاثة أيام ، وهم: م الاسم 1. عمر محمد عبد الوهاب أحمد 2. محمد علاء الدين كمال 3. محمد نادى أحمد مهلل 4. عبد الله محمد نعمة الله محمود 5. محمد محمود مصطفى الطباخ 6. عبد الله محمد أحمد السيد 7. محمد علي محمد عبد القادر 8. عبد الله حمدي عبد الفتاح 9. أحمد جمال السيد عبد الرحيم 10. أحمد إبراهيم حسين إبراهيم 11. محمد محمود عبد الجليل إبراهيم 12. عمر إبراهيم محمد إبراهيم 13. أحمد محمود محمد إبراهيم 14. السيد محمد فتحي أحمد طاحون 15. مصطفى حلواني شعبان مصطفى 16. حمدي محمد حمدي عبد الصمد 17. يحي زكريا محى الدين عبد الفتاح 18. عبد الرحيم محمد عبد الرحيم عبد العال 19. علي محمد اسماعيل عطية 20. أحمد قدري محمد محمود نصار 21. عبد المطلب جمال عبد المطلب عبد الباقي 22. محمد أحمد انور مصطفى 23. عايد عبد الحميد عايد حامد 24. محمود إبراهيم جودة إبراهيم 25. محمد عبد اللطيف محمد عبد اللطيف 26. أحمد إبراهيم جودة إبراهيم 27. شعبان أحمد شعبان أحمد 28. محمد محمدي بدوى مجاهد 29. عبد الكريم محمد حنفي محمود 30. أحمد مصطفى عودة مصطفى 31. عبد الغنى فتحي عبد الغنى إبراهيم 32. عبد العظيم محمد محمدي عبد الباري 33. أحمد علي السيد السيد حجازي 34. إبراهيم محمد إبراهيم وهدان 35. عبد الغني محروس عبد الغنى عبد الله 36. عبد الله عبدة عيد أحمد 37. معاذ علي عبد الفتاح سلام 38. أحمد شوقي محمد اسماعيل 39. إسلام حسن مصطفى أحمد 40. محمد عبد الحميد محمد عناني 41. محمود محمد علي بدر 42. محمد محمود صبري عبد العليم 43. محمد عبد الحليم محمد عبد الحليم 44. أبو بكر محمد محمد علي 45. أحمد محمد أحمد إبراهيم علي 46. أحمد محمد عبدالعزيز 47. خالد اسماعيل عبدالرحمن 48. محمد عبدالباسط محمد السعيد 49. فرج شعبان أبو الفتوح السيد 50. عبد الحميد محمد عبدالحميد عبد السلام