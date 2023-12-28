وزيرة التضامن: فتح باب التقدم لإشراف حج الجمعيات من 2 حتى 16 يناير المقبل

كتب مدحت وهبة

أعلنت الدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعي أنه من المقرر فتح باب التقدم لإشراف حج الجمعيات الأهلية لأعضاء الجمعيات الراغبين في الإشراف أو ممثلي الجهة الإدارية بداية من 2 ينايروحتى 16 يناير المقبل، على أن يتم إجراء الاختبارات لاختيار من يقومومون بالإشراف على حجاج الجمعيات الأهلية.

جاء ذلك خلال فاعليات المؤتمر الصحفي للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لإعلان قرعة اختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1445هـ - 2024م لاختيار الفائزين بتأشيرات الحج عبر بوابة الحج الموحدة التي تشرف عليها وزارة الداخلية ،وذلك بحضور الدكتور على جمعة نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج ، وممثل قطاع الشئون الإدارية بوزارة الداخلية، وأعضاء مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج،