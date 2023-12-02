اعرف طريقة الجلوس الصحيحة للتخلص من آلام الظهر والكتف

كتبت فاطمة خليل

يؤثر شكل الجسم أثناء الجلوس والوقوف، وهو محاذاة العمود الفقري مع الرأس والكتفين والوركين، في صحة العضلات والعظام، وتضمن الوضعية الجيدة أن تكون أجزاء الجسم في وضع مستقيم ومريح، ما يقلل من الضغط على العضلات، في هذا التقرير نتعرف على طريقة الجلوس الصحيحة للتخلص من آلام الظهر والكتف، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

آثار الوضعية السيئة للجسم على توتر العضلات تؤثر الوضعية السيئة للجسم بشكل كبير على توتر العضلات بعدة طرق، ومن المهم فهم هذه التأثيرات. - زيادة الضغط على العضلات

أحد أكثر أشكال الوضعية السيئة للجسم شيوعًا هو وضعية الرأس للأمام وهذا يجبر الرأس على الوقوف أمام خط الوسط للجسم، ما يضيف وزنًا إضافيًا يجب أن تدعمه عضلات الرقبة والكتف مع الوضعية السيئة، يمكن أن يضيف الرأس حملًا زائدًا على هذه العضلات، مما يؤدي إلى التوتر وعدم الراحة.

- ضعف العضلات الوضعية السيئة للجسم تضع ضغطًا إضافيًا على العضلات، مما يجعل من الصعب عليها الحفاظ على وضع الجسم واستقراره. ويرجع ذلك إلى استخدام الجسم للألياف العضلية الموجهة نحو الحركة (الألياف الطورية)، بدلاً من الألياف الثابتة المسؤولة عن الحفاظ على الوضعية ونتيجة لذلك، تضعف ألياف العضلات الداخلية، مما يؤدي إلى مزيد من التوتر العضلي. إرهاق العضلات الخارجية يؤدي الوضع السئ إلى إرهاق ألياف العضلات الخارجية (الألياف الطورية)، والتي تكون عادةً مسؤولة عن الحركة. وهذا يؤدي إلى التعب السريع، والألم، والألم المزمن. هذا التوتر العضلي يمكن أن يعيق الأنشطة اليومية ويؤدي إلى عدم الراحة.

مشاكل وضعية الجسم الخاطئة يعد فهم وضعية الجسم الخاطئة الشائعة أمرًا بالغ الأهمية، حيث يمكن معالجة هذه المشكلات من خلال العلاج الطبيعي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

- الرأس إلى الأمام: غالبًا ما يكون هذا نتيجة لقضاء فترات طويلة أمام الكمبيوتر أو النظر إلى الهاتف. يمكن أن يسبب آلامًا كبيرة في الرقبة والكتف.

- الحداب: شكل أكثر خطورة يتميز بانحناء واضح في الجزء العلوي من الظهر ويمكن أن ينجم عن عوامل مثل هشاشة العظام، والشيخوخة.

الظهر المسطح: يتم تعريفه بفقدان الانحناء الطبيعي للعمود الفقري وغالبًا ما يحدث بسبب حالات مثل التهاب المفاصل الالتهابي. يمكن أن يسبب الألم عند الوقوف لفترات طويلة.

تصحيح طريقة الجلوس الخاطئة

الوضعية السيئة للجسم أثناء الجلوس قابلة للتصحيح، ويمكن لتعديلات نمط الحياة أن تحدث فرقًا كبيرًا فيما يلي بعض الخطوات العملية لتحسينها:

- اضبط ترتيبات جلوسك في العمل لضمان الراحة والتوافق مع عمودك الفقري.

- قم بخفض جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو رفعه للحفاظ على محاذاة رأسك مع عمودك الفقري.

- الأحذية: اختار أحذية مريحة وداعمة للحفاظ على وضعية جيدة للجسم

- انتبه إلى محاذاة جسمك عند الجلوس أو الوقوف، وتجنب التراخي أو التقوس المفرط.

- التنفس العميق: تدرب على التنفس العميق لإشراك القلب وتحسين وضعية الجسم.

- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام: ممارسة النشاط البدني بانتظام لتقوية العضلات والحفاظ على المحاذاة الصحيحة.