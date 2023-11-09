حصاد الوزارات.. "التضامن" تعلن فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية الثلاثاء

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
وزارة التضامن: لا يشترط وجود محرم للسيدات دون 45 عامًا خلال آداء الحج
السكة الحديد تحدد الفئات المستحقة للتخفيضات وتذاكر القطارات المجانية
وزيرة التضامن تعلن فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية الثلاثاء المقبل
وزير الرى: توفير الاحتياجات المائية للمشروعات الجديدة وفق خطة العام الحالى
وزير التعليم العالى يعلن رفض الممارسات الوحشية التى تنتهك المواثيق الدولية ضد سكان غزة
وزير العمل: تطوير مهارات العاملين بالتشييد والبناء لإعدادهم لسوق العمل
وزارة الصحة: المرأة الحامل أكثر عرضة للإصابة بالأنفلونزا
السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعربات ثالثة مكيفة على خط طنطا / منوف / القاهرة
البيئة: المحطات التى مر بها العالم منذ cop27 تؤكد سرعة وتيرة تغيرات المناخ
الزراعة تختتم الحملة القومية ضد مرض الطاعون بتحصين أكثر من مليون رأس أغنام وماعز
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