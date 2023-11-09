اليوم السابع
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الزراعة تختتم الحملة القومية ضد مرض الطاعون بتحصين أكثر من مليون رأس أغنام وماعز

الخميس، 09 نوفمبر 2023 12:20 م
الزراعة تختتم الحملة القومية ضد مرض الطاعون بتحصين أكثر من مليون رأس أغنام وماعز تحصين الاغنام والماعز - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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اختتمت وزارة الزراعة، الحملة القومية لتحصين الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة والتي استمرت لمدة شهر بجميع محافظات الجمهورية وتحت رعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية.
 
يأتى ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين.
 
وقال الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الحملة القومية ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة والتي بدأت أكتوبر الماضي، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة وقامت بتحصين حوالي مليون و31 ألف و219 رأس ماشية من الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة.
 
وأضاف، أن الحملات الوقائية مستمرة ضد الأمراض والأوبئة طوال العام للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها هذا بالإضافة لتنفيذ القوافل البيطرية المجانية بالاشتراك مع مركز البحوث الزراعية وصندوق التأمين على الماشية وبعض مؤسسات المجتمع المدني.
 






الزراعة

وزارة الزراعة

المجترات الصغيرة

الاغنام



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